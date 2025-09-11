Перші кадри третього сезону "Перснів влади" розкривають найпотужнішу зброю у світі "Володаря перснів"

Кадри з серіалу "Персні влади"

Amazon показала перші кадри третього сезону серіалу “Володар перснів: Персні влади”, знімання якого стартували наприкінці липня.

На відео, яке опублікував офіційний акаунт серіалу в X, нам демонструють Еленділа (Ллойд Оуен) з мечем Нарсіла у руках. Ця зброя, як відомо, використовувалась для перемоги над Сауроном у Другій Епосі, а пізніше в Третій була перекута для Арагорна.

The sword of the Faithful. pic.twitter.com/dL9erhNJdC — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) September 10, 2025

Зрештою, Еленділ разом із Ґіл-ґаладом, Верховним Королем Нолдорів, сформує Останній Союз Ельфів та Людей у ​​відповідь на зростання могутності Саурона в Середзем’ї.

Творці серіалу “Володар перснів” раніше анонсували “значний” стрибок у часі в третьому сезоні, хоча події, що відбуваються в Нуменорі та Мордорі, залишаться важливими. Ельфи перегрупуються після Облоги Ерегіону, Саурон зміцнить свою владу за відсутності Адара, а Фаразон продовжуватиме володарювати в Нуменорі, викликаючи супротив Міріель та Еленділа. Ми вже бачили, як Ісілдур досяг Середзем’я, але його батько також попрямує туди та заснує Королівства Дунеданів: Арнор і Гондор.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Нарсіл, як і його перекута версія Андуріл, добре відомі шанувальникам “Володаря перснів”. Перший нам вже демонстрували у “Перснях влади“, тому його розкриття є не настільки масштабним. Хоча акцент на ньому в першому тизері видається важливим, зважаючи на те, що сюжетна лінія Нуменора була відсунута на другий план у другому сезоні.

В Amazon офіційно не оголошували дату виходу третього сезону “Перснів влади”, але, ймовірно, це станеться вже у 2026 році. Чарлі Вікерс повернеться до ролі Саурона, а Морвед Кларк знову втілить Ґаладріель і отримає нового “партнера”, лицаря високого походження у виконанні зірки “Дивних див” Джеймі Кемпбелла Бауера.

Нагадаємо, що серіал “Володар перснів: Персні влади” став найдорожчим в історії шоу і, судячи зі статистики переглядів, цілком виправдовує своє існування. Перший сезон залишається наймасштабнішою телевізійною прем’єрою Prime Video, тоді як другий став сезоном, який зібрав найбільшу кількість переглядів у порівнянні з іншими продовженнями серіалів. Водночас другий мав дещо кращі оцінки: наприклад, на Rotten Tomatoes у нього 84% від критиків та 59% від глядачів, тоді як перший оцінили у 83% і 38% відповідно.