Кіно, телебачення та геймдев — «несправжня робота», вважає 60% британців

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Майже дві третини дорослих у Великій Британії не вірять, що кар’єра в індустрії ігор, кіно, телебаченні, анімації та візуальних ефектів є «справжньою роботою».

Про це свідчить нещодавнє дослідження, проведене на замовлення Escape Studios, лондонської школи анімації, ігор і візуальних ефектів. Компанія Censuswide опитала 2008 дорослих з 12 по 14 серпня 2024 року.

Опитані поставили креативні професії у кінець списку «справжніх занять». На його початку — юриспруденція (62%), бухгалтерія (58%) та охорона здоров’я (58%). Майже двоє з п’яти зазначили, що робота з «чітким прогресом» або «чіткими сходами» робить кар’єру «справжньою».

Менш ніж половина респондентів вважає, що кар’єра в креативних галузях є «справжньою роботою». Третина (31%) батьків та опікунів сказали, що вони не радили б своїм дітям працювати в цьому секторі. Це пов’язано з побоюваннями щодо відсутності гарантій роботи (32%), труднощів досягнення успіху без контактів із галуззю (25%) та низької оплати праці (22%).

Опитування також показало, що майже половина британців вважає, що творчі ступені «сприймаються менш серйозно, ніж інші». При тому 61% респондентів взагалі не знають про навчальні заклади, які спеціалізуються на підготовці творчих професій.

«Мені дуже невтішно бачити результати цього опитування та те, як погано оцінюють творчу галузь. Нам потрібно зробити більше для підвищення обізнаності про освітні можливості в цих сферах, а також для підвищення знань про кар’єру та цінності, яку цей сектор має для Великої Британії», — каже директор Escape Studios Ян Палмер.

Опитування показало, що упередження виявилися сильнішими, ніж приклади успіху та великих заробітків, які не дивують у творчих професіях. Переважна більшість людей обирає порівняно невелике, але поступове та стабільне зростання.

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Джерело: Games Industry

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