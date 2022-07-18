Київська ОВА нагадала про заборону використовувати квадрокоптери, БПЛА та іншу цивільну авіацію

Раніше на Київщині на весь період воєнного стану запровадили заборону на польоти квадрокоптерів, БПЛА та іншої цивільної авіації. Наразі обмеження продовжують діяти, нагадали у Київській ОВА та разом попередили про кримінальну відповідальність за їх порушення.

Заборона щодо використання цивільної авіації на території Київської області стосується повітряних суден, легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, дронів, повітряних безмотороних засобів пересування, планерів, дельтапланів, аеростатів, дирижаблів тощо. Також обмеження розповсюджуються на агродронів, які використовують у сільському господарстві.

Ці обмеження були встановлені Державною авіаційною службою за поданням Генштабу Збройних сил України. За порушення передбачено кримінальну відповідальність (порушення кваліфікується як злочин проти основ національної безпеки України). Заборона дійсна на весь час дії воєнного стану — такі ж обмеження з очевидних причин діють у багатьох інших регіонах України, і вони стосуються не тільки повітряного простору, а користування сухопутними й водними частинами. Існують обмеження на відвідування деяких гірських маршрутів, водойм та лісів у різних областях — нещодавно детальніше про обмеження за різними областями розповідало «Державне агентство розвитку туризму» (ДАРТ).