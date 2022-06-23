«Київстар» розширив «Роумінг як вдома» ще на 14 країн — послуга діє тепер у 30 країнах світу

«Київстар» повідомив про розширення географії послуги «Роумінг як вдома» ще на 14 країн — від сьогодні клієнти можуть спілкуватись за внутрішніми («домашніми») тарифами у 30 країнах світу без жодних додаткових доплат.

З новим розширенням послуги «Роумінг як вдома» список поповнили ще 16 країн:

Бельгія

Великобританія

Греція

Португалія

Фінляндія

Швеція

Данія

Норвегія

Ірландія

Люксембург

Словенія

Хорватія

Швейцарія

Єгипет.

Тепер абоненти «Київстар» у вище перелічених країнах також можуть користуватися послугами у своєму тарифі без додаткових доплат — просто оплативши рахунок на 4 тижні для передплати, або місяць у контрактних тарифах.

Абоненти передплати за особливими умовами послуги «Роумінг як вдома» можуть користуватись усіма основними сервісами, які передбачені їх тарифним пакетом. Водночас контрактні та бізнес-клієнти отримують додатковий пакет послуг: 500 хвилин для вихідних дзвінків на всі українські номери та номери в країні перебування, 15 ГБ мобільного інтернету, а також 50 SMS. Всі вхідні дзвінки також безлімітні.

У «Київстар» наголошують, що вартість їх тарифів починається від 3-4 євро на місяць, що значно дешевше тарифних планів у деяких європейських операторів. З повним списком країн та детальними умовами можна ознайомитися за посиланням.

У травні Україна ініціювала переговори щодо приєднання до роумінгового простору ЄС. Якщо врешті Україна увійде до роумінгового простору ЄС, то українці, подорожуючи всім Євросоюзом, зможуть дзвонити та користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами без додаткових доплат.