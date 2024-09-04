Клікбейт на мільйони. Скільки заробляють українські YouTube-канали на відео про війну?

YouTube залишається одним з ключових джерел інформації для українців — у 2024 році 59,5% опитаних громадян використовували сервіс, щоб дізнатися останні новини. Показники переглядів різко виросли з початком повномасштабної війни — у 2021 році, за даними Internews, на YouTube переглядали новини лише 25% опитаних, тоді як вже у 2022-му ця кількість зросла більш ніж удвічі. З того моменту найбільші українські медіагрупи прицільно взялись за Youtube.

Наразі серед новинних каналів за переглядами лідирують «24 канал» та «Прямий», сумновідомі своїм клікбейтними заголовками, що наганяють жаху.

В коментарі Forbes диджитал-директор «24 каналу» Денис Зеленов розповів, що наразі канал випускає близько 90–100 відео на день (до війни, для порівняння, 10-15), однак кількість зросла й коштом розширення форматів (додались стріми, Shorts, короткі новинні нарізки). Загалом у 2023 році «24 канал» зібрав на відеосервісі 3,3 млрд переглядів — така сума (в розрахунку для довгих відео, що тривають кілька хвилин) могла принести приблизний заробіток у $3,1 млн.

Два YouTube-канали «Факти ICTV» та «ICTV» також додали у кількості контенту — сукупно на них виходить щонайменше 2000 відео на місяць (до війни було 1140). За даними агенції SubSub, за 2023 рік YouTube-канал «Факти ICTV» отримав 639 млн переглядів, що еквівалентно заробітку у $613 000. Водночас в ICTV зазначають, що для каналу монетизація з YouTube — не є основним заробітком.

Щодо медіа «5 канал» і «Прямий», які належали Петру Порошенку, то найбільше переглядів зібрав саме другий — 2 млрд, і ймовірно заробив на них близько $1,9 млн.

«Окрім клікбейтних заголовків, успіх, зокрема «24 каналу», на YouTube полягає в тому, що вони запрошують в ефір опозиційних експертів із Росії, чого не можуть собі дозволити, наприклад, канали, які працюють у телемарафоні», — цитує Forbes СЕО агенції з просування відеоконтенту в YouTube Tyshchuk Digital Hub Ольгу Тищук.

Доходи новинних YouTube-каналів розраховуються приблизно у $0,95–1,2 за 1000 переглядів для довгих відео, та 2 центи за 1000 переглядів для Shorts. Водночас розважальні канали заробляють дещо більше, попри те, що подекуди так само висвітлюють теми війни — заробітки деяких проаналізував канал «Економічна правда»(журналіст у відео зазначає, що дані приблизні, й розраховані, зважаючи на перегляди в останні місяці).

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Наприклад, блогерка Раміна Есхазай, яка має два канали, де публікує інтерв’ю з військовими зокрема, за останній місяць могла заробити $4 тис. з монетизації в YouTube, а канал Олексія Дурнєва, на якому він висміює росіян і російських військових — від $8 тис. Додаткові кошти розважальним каналам також може приносити рекламна інтеграція, яка на місяць може сягати шаленої суми у $25 тисяч.

За матеріалами видань Forbes, Економічна правда та Детектор медіа