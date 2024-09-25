Новини WTF 25.09.2024 о 17:15 comment views icon

Колекційне видання Monster Hunter Wilds за $1200 продають разом із велосипедом

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новин

Колекційне видання Monster Hunter Wilds за $1200 продають разом із велосипедом

Японська компанія Capcom оголосила про випуск Ultra Collector’s Edition для гри Monster Hunter Wilds. Ця ексклюзивна версія, доступна лише в Японії, включає складаний велосипед у стилі Monster Hunter.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Ultra Collector’s Edition коштуватиме 181 590 єн (приблизно $1200). Окрім тематичного велосипеда, набір містить м’яку іграшку малюка Сейкрета, сумку, стилізовану під Weapon Bag із гри, стілбук і копію гри для PlayStation 5.

Колекційне видання Monster Hunter Wilds за $1200 продають разом із велосипедом

Покупці цього видання також отримають додаткові бонуси, які входять до складу Deluxe-версії: шар броні мисливця, амулет Hope Charm та інші предмети. Поки невідомо, чи з’явиться цей набір за межами Японії.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School.
В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню.
Приєднатися

Monster Hunter Wilds вийде 28 лютого 2025 року. Дату релізу підтвердили під час останньої презентації PlayStation State of Play. Також Monster Hunter Wilds уже встигла перемогти в деяких номінаціях на Gamescom Awards 2024.

Monster Hunter — це популярна серія відеоігор від японської компанії Capcom, яка дебютувала у 2004 році. У цих іграх гравці беруть на себе роль мисливців, які досліджують різноманітні фантастичні світи, наповнені величезними монстрами. Головна мета — вистежувати, битися та перемагати цих істот, використовуючи широкий арсенал і спорядження. Після кожного успішного полювання гравці отримують ресурси, які можна використати для створення потужнішого обладнання, що дає змогу полювати на ще сильніших монстрів.

Capcom продала 25 млн копій Monster Hunter: World від 2018 року

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School.
В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню.
Приєднатися

Джерело: VGS

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати