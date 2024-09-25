Колекційне видання Monster Hunter Wilds за $1200 продають разом із велосипедом

Японська компанія Capcom оголосила про випуск Ultra Collector’s Edition для гри Monster Hunter Wilds. Ця ексклюзивна версія, доступна лише в Японії, включає складаний велосипед у стилі Monster Hunter.
Ultra Collector’s Edition коштуватиме 181 590 єн (приблизно $1200). Окрім тематичного велосипеда, набір містить м’яку іграшку малюка Сейкрета, сумку, стилізовану під Weapon Bag із гри, стілбук і копію гри для PlayStation 5.
Покупці цього видання також отримають додаткові бонуси, які входять до складу Deluxe-версії: шар броні мисливця, амулет Hope Charm та інші предмети. Поки невідомо, чи з’явиться цей набір за межами Японії.
「イーカプコン」にて、オフィシャルショップ限定版『モンスターハンターワイルズ ウルトラコレクターズエディション』の予約受付を開始！
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— イーカプコン (@e_capcom) September 24, 2024
Monster Hunter Wilds вийде 28 лютого 2025 року. Дату релізу підтвердили під час останньої презентації PlayStation State of Play. Також Monster Hunter Wilds уже встигла перемогти в деяких номінаціях на Gamescom Awards 2024.
Monster Hunter — це популярна серія відеоігор від японської компанії Capcom, яка дебютувала у 2004 році. У цих іграх гравці беруть на себе роль мисливців, які досліджують різноманітні фантастичні світи, наповнені величезними монстрами. Головна мета — вистежувати, битися та перемагати цих істот, використовуючи широкий арсенал і спорядження. Після кожного успішного полювання гравці отримують ресурси, які можна використати для створення потужнішого обладнання, що дає змогу полювати на ще сильніших монстрів.
Capcom продала 25 млн копій Monster Hunter: World від 2018 року
Джерело: VGS
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