Monster Hunter Wilds — новий трейлер та дата виходу

Прем’єра Monster Hunter Wilds відбудеться на початку наступного року в усьому світі та на всіх головних платформах. Про це стало відомо на PlayStation State of Play.

Capcom назвала дату виходу — 28 лютого 2025 року, продюсер Ріодзо Цудзімото оголосив про відкриття попереднього замовлення відсьогодні. Замовникам будуть доступні різноманітні ексклюзивні бонуси.

Шанувальників очікували, що Monster Hunter Wilds вийде на початку 2025 року, ґрунтуючись на останніх відео та маркетингових кроках Capcom, здогадка виявилася правильною. Випуск попередньої гри франшизи Monster Hunter World стався 26 січня 2018 року.

Продюсер не розкрив нових подробиць Monster Hunter Wilds, проте новий трейлер показав багато. У ньому «засвітилися» принаймні три нових монстри, включно з досить жахливим вогняним кокатрисом, а також багато інших монстрів, персонажів, локацій.

Трейлер сфокусований на оповіданні гри та таємничому хлопчику, на якому воно, здається, зосереджене. Окрім напівміфічної істоти, у яку вірить хлопчик, є натяк на його таємничу силу.

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Джерело: GamesRadar