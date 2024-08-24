Новини Ігри 24.08.2024 о 08:00 comment views icon

Gamescom Awards 2024: повний список переможців. Лідерами стали Monster Hunter Wilds і Little Nightmares 3

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Ігор Панченко

Автор новин

Gamescom Awards 2024: повний список переможців. Лідерами стали Monster Hunter Wilds і Little Nightmares 3

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Найкраща гра на ПК — Kingdom Come: Deliverance 2.

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Організатори фестивалю Gamescom 2024 оприлюднили підсумки своєї щорічної премії. Цього року журі визначало переможців у 13 категоріях, включно з номінаціями за найкращий геймплей, візуальне оформлення, а також за «найбільш епічну» та «найбільш розважальну» гру.

Monster Hunter Wilds від Capcom стала лідеркою церемонії, отримавши чотири нагороди. Little Nightmares 3 також показала чудовий результат із трьома перемогами.

Ось повний список переможців Gamescom 2024 Awards.

Найкращий трейлер

Monster Hunter Wilds

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Найкращий стенд виставки

Microsoft / Xbox / Bethesda / Blizzard

Найкраще візуальне оформлення

  • Little Nightmares 3
  • Crimson Desert
  • Dune: Awakening
  • Empire of the Ants
  • Star Wars Outlaws

Найкращий звук

  • Little Nightmares 3
  • Dune: Awakening
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Nine Sols
  • Star Wars Outlaws

Найкращий геймплей

  • Frostpunk 2
  • Blue Prince
  • Empire of the Ants
  • PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
  • The Alters

Найбільш розважальна

  • Monster Hunter Wilds
  • inZoi
  • Palworld
  • PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
  • Star Wars Outlaws

Найбільш епічна

  • Monster Hunter Wilds
  • Crimson Desert
  • Dune: Awakening
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Star Wars Outlaws

Найкраща гра для PlayStation

  • Monster Hunter Wilds
  • Dragon Ball: Sparking! Zero
  • Little Nightmares 3
  • The First Berserker: Khazan
  • Unknown 9: Awakening

Найкраща гра для Xbox

  • Little Nightmares 3
  • Age of Mythology: Retold
  • Creatures of Ava
  • Star Wars Outlaws The Alters

Найкраща гра для ПК

  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Dune Awakening
  • Empire of the Ants
  • Frostpunk 2 The Alters

Найкраща мобільна гра:

  • Genshin Impact
  • Digital Animals Game
  • Dungeons of Dreadlock 2 — The Dead King’s Secret
  • Monster Hunter Now
  • Zenless Zone Zero

Краща гра з соціальним впливом

  • Creatures of Ava Green
  • GuardiansVR
  • Out & About
  • REKA
  • Tiny Bookshop

Найбільш душевна

  • Tavern Talk
  • Creatures of Ava
  • Tiny Bookshop Urban
  • Jungle Woodo

Нагадаємо, ми зібрали найкращі ігри з першого дня Gamescom 2024.

Що показали на Future Games Show 2024: Civilization 7, продовження Greedfall та Atomfall

Джерело: Insider-gaming

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.

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