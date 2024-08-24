Gamescom Awards 2024: повний список переможців. Лідерами стали Monster Hunter Wilds і Little Nightmares 3

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Найкраща гра на ПК — Kingdom Come: Deliverance 2.

Організатори фестивалю Gamescom 2024 оприлюднили підсумки своєї щорічної премії. Цього року журі визначало переможців у 13 категоріях, включно з номінаціями за найкращий геймплей, візуальне оформлення, а також за «найбільш епічну» та «найбільш розважальну» гру.

Monster Hunter Wilds від Capcom стала лідеркою церемонії, отримавши чотири нагороди. Little Nightmares 3 також показала чудовий результат із трьома перемогами.

Ось повний список переможців Gamescom 2024 Awards.

Найкращий трейлер

Monster Hunter Wilds

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Найкращий стенд виставки

Microsoft / Xbox / Bethesda / Blizzard

Найкраще візуальне оформлення

Little Nightmares 3

Crimson Desert

Dune: Awakening

Empire of the Ants

Star Wars Outlaws

Найкращий звук

Little Nightmares 3

Dune: Awakening

Kingdom Come: Deliverance 2

Nine Sols

Star Wars Outlaws

Найкращий геймплей

Frostpunk 2

Blue Prince

Empire of the Ants

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

The Alters

Найбільш розважальна

Monster Hunter Wilds

inZoi

Palworld

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

Star Wars Outlaws

Найбільш епічна

Monster Hunter Wilds

Crimson Desert

Dune: Awakening

Kingdom Come: Deliverance 2

Star Wars Outlaws

Найкраща гра для PlayStation

Monster Hunter Wilds

Dragon Ball: Sparking! Zero

Little Nightmares 3

The First Berserker: Khazan

Unknown 9: Awakening

Найкраща гра для Xbox

Little Nightmares 3

Age of Mythology: Retold

Creatures of Ava

Star Wars Outlaws The Alters

Найкраща гра для ПК

Kingdom Come: Deliverance 2

Dune Awakening

Empire of the Ants

Frostpunk 2 The Alters

Найкраща мобільна гра:

Genshin Impact

Digital Animals Game

Dungeons of Dreadlock 2 — The Dead King’s Secret

Monster Hunter Now

Zenless Zone Zero

Краща гра з соціальним впливом

Creatures of Ava Green

GuardiansVR

Out & About

REKA

Tiny Bookshop

Найбільш душевна

Tavern Talk

Creatures of Ava

Tiny Bookshop Urban

Jungle Woodo

Нагадаємо, ми зібрали найкращі ігри з першого дня Gamescom 2024.

Джерело: Insider-gaming

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.