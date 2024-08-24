Gamescom Awards 2024: повний список переможців. Лідерами стали Monster Hunter Wilds і Little Nightmares 3

Найкраща гра на ПК — Kingdom Come: Deliverance 2.
Організатори фестивалю Gamescom 2024 оприлюднили підсумки своєї щорічної премії. Цього року журі визначало переможців у 13 категоріях, включно з номінаціями за найкращий геймплей, візуальне оформлення, а також за «найбільш епічну» та «найбільш розважальну» гру.
Monster Hunter Wilds від Capcom стала лідеркою церемонії, отримавши чотири нагороди. Little Nightmares 3 також показала чудовий результат із трьома перемогами.
Ось повний список переможців Gamescom 2024 Awards.
Найкращий трейлер
Monster Hunter Wilds
Найкращий стенд виставки
Microsoft / Xbox / Bethesda / Blizzard
Найкраще візуальне оформлення
- Little Nightmares 3
- Crimson Desert
- Dune: Awakening
- Empire of the Ants
- Star Wars Outlaws
Найкращий звук
- Little Nightmares 3
- Dune: Awakening
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Nine Sols
- Star Wars Outlaws
Найкращий геймплей
- Frostpunk 2
- Blue Prince
- Empire of the Ants
- PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- The Alters
Найбільш розважальна
- Monster Hunter Wilds
- inZoi
- Palworld
- PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- Star Wars Outlaws
Найбільш епічна
- Monster Hunter Wilds
- Crimson Desert
- Dune: Awakening
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Star Wars Outlaws
Найкраща гра для PlayStation
- Monster Hunter Wilds
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Little Nightmares 3
- The First Berserker: Khazan
- Unknown 9: Awakening
Найкраща гра для Xbox
- Little Nightmares 3
- Age of Mythology: Retold
- Creatures of Ava
- Star Wars Outlaws The Alters
Найкраща гра для ПК
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Dune Awakening
- Empire of the Ants
- Frostpunk 2 The Alters
Найкраща мобільна гра:
- Genshin Impact
- Digital Animals Game
- Dungeons of Dreadlock 2 — The Dead King’s Secret
- Monster Hunter Now
- Zenless Zone Zero
Краща гра з соціальним впливом
- Creatures of Ava Green
- GuardiansVR
- Out & About
- REKA
- Tiny Bookshop
Найбільш душевна
- Tavern Talk
- Creatures of Ava
- Tiny Bookshop Urban
- Jungle Woodo
Нагадаємо, ми зібрали найкращі ігри з першого дня Gamescom 2024.
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Джерело: Insider-gaming
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