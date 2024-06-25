Колонка Beats Pill повертається — з кращими динаміками, універсальним USB-C та IP67 за $150

Після кількох місяців чуток бездротова колонка Beats Pill повернулася. Оновлений портативний динамік Bluetooth вже можна замовити за $149,99, а в магазинах він з’явиться 27 червня.

Колонка здається схожою на попередні версії, але тепер забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP67, дротове аудіо за допомогою USB-C та підтримує власні функції програмного забезпечення, як пошук пристрою в iOS і Android.

Нова Beats Pill доступна в чорному, червоному або золотому кольорах. Це монофонічний динамік, хоча Beats стверджує, що перероблений комбінований твітер та низькочастотний динамік кращі, ніж у старого Beats Pill Plus. Інші специфікації включають час автономної роботи до 24 годин, функцію гучного зв’язку та можливість об’єднати два динаміки Pill разом у стереосистему або синхронізувати відтворення на них.

Beats протягом тривалого часу намагається однаково залучати клієнтів як з Android, так і з iOS, і Pill продовжує ці зусилля, створюючи пару одним дотиком на обох платформах. Порт USB-C динаміка є універсальним: він може заряджати Pill або ж зовнішні пристрої, а також підтримує передавання аудіо.

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Джерело: The Verge

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