Колишній Twitter йде на телевізори — бета застосунку X TV доступна у магазинах Google, Amazon та LG

У березні Ілон Маск підтвердив, що X Twitter працює над застосунком X TV для перегляду відео з платформи на телевізорі. Зараз бета-версія X TV доступна у магазинах програм.

Попередня версія X TV доступна в Google Play Store, Amazon App Store та у магазині LG. Однак її поки нема в Apple App Store — користувачам Apple TV, можливо, доведеться деякий час зачекати.

Beta version of 𝕏 TV is out https://t.co/taODqsMECS — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024

В описі програми у магазині Google Play Store сказано: «Додаток X — це надійна глобальна цифрова міська площа для кожного на вашому телевізорі! Відкрийте для себе новий спосіб відчути світ X, оскільки ми пропонуємо вам унікальний і захоплюючий вміст прямо у вашій вітальні».

Встановлення X TV дає можливість переглядати на телевізорі всі відео з платформи, включаючи прямі трансляції. Послуга безкоштовна, але потрібно увійти до облікового запису.

Інтерфейс X TV здається дуже схожим на YouTube. Застосунок з рейтингом 12+ у Play Store уже має понад 5000 завантажень, і додаток має рейтинг. До запуску програми користувачі X мали транслювати відео з iOS або Android на великий екран.

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X TV наразі немає в Apple App Store, але для iOS доступна функція X, якої поки немає в інших. Це безстрокове редагування повідомлень. Ніякого граничного терміну редагування нема, але є лише п’ять спроб. Про це розповів головний інженер соціальної мережі Майк Андерсон.

Edit DMs now available on iOS! Download the latest app to access the feature. Other platforms coming soon. pic.twitter.com/231fkxVI5u — Mike (@cambridgemike) August 31, 2024

«Редагування DM тепер доступне на iOS! Завантажте останню програму, щоб отримати доступ до цієї функції. Інші платформи незабаром».

Однак, за словами Андерсона, користувачі не зможуть редагувати зашифровані повідомлення чи зображення — над цим X все ще працює. Також «поки» неможливо переглядати попередні версії відредагованих повідомлень, але вони зберігаються платформою.

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Більшість платформ та месенджерів обмежують час після публікації, щоб уникнути редагування постфактум. X цього не робить. Отже, теоретично, завжди можна залишити собі спроби на потім про всяк випадок.

Джерела: Neowin, Cybernews

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