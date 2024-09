Колишній Twitter йде на телевізори — бета застосунку X TV доступна у магазинах Google, Amazon та LG

У березні Ілон Маск підтвердив, що X Twitter працює над застосунком X TV для перегляду відео з платформи на телевізорі. Зараз бета-версія X TV доступна у магазинах програм.

Попередня версія X TV доступна в Google Play Store, Amazon App Store та у магазині LG. Однак її поки нема в Apple App Store — користувачам Apple TV, можливо, доведеться деякий час зачекати.

Beta version of 𝕏 TV is out https://t.co/taODqsMECS

Встановлення X TV дає можливість переглядати на телевізорі всі відео з платформи, включаючи прямі трансляції. Послуга безкоштовна, але потрібно увійти до облікового запису.

Інтерфейс X TV здається дуже схожим на YouTube. Застосунок з рейтингом 12+ у Play Store уже має понад 5000 завантажень, і додаток має рейтинг. До запуску програми користувачі X мали транслювати відео з iOS або Android на великий екран.

X TV наразі немає в Apple App Store, але для iOS доступна функція X, якої поки немає в інших. Це безстрокове редагування повідомлень. Ніякого граничного терміну редагування нема, але є лише п’ять спроб. Про це розповів головний інженер соціальної мережі Майк Андерсон.

Edit DMs now available on iOS! Download the latest app to access the feature. Other platforms coming soon. pic.twitter.com/231fkxVI5u

— Mike (@cambridgemike) August 31, 2024