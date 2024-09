Бразилія заборонила X / Twitter s штрафуватиме на $8900 в день за доступ через VPN — Apple та Google зобов’язані видалити застосунок

Верховний суд Бразилії заборонив соціальну мережу X / Twitter через політику модерації. У найбільшій країні Південної Америки мешкають 227 млн людей.

Приводом до заборони стало невиконання вимоги призначити нового представника компанії в Бразилії. Судова суперечка, через яку був відкликаний попередній представник, виникла через розблокування компанією облікових записів X / Twitter, які влада країни звинувачує у дезінформації.

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс наказав Національному телекомунікаційному агентству (Anatel) обмежити доступ до X протягом 24 годин та дав Apple і Google п’ять днів, щоб видалити X з їхніх магазинів застосунків. Країна також накладає щоденні штрафи в розмірі 50 000 реалів ($8900) за користування X через VPN.

Раніше цього місяця Маск закрив офіси X у Бразилії через загрозу арешту представника компанії, який відмовився виконувати рішення суду щодо блокування користувачів. У середу, 29 серпня Верховний суд Бразилії повідомив X, що якщо компанія не призначить нового законного представника протягом 24 годин, платформу заборонять. Наступного дня погрозу здійснили. Ілон Маск у своїй манері розповів все, що думає про бразильську систему судочинства та президентські вибори в країні:

There is growing evidence that fake judge @Alexandre engaged in serious, repeated & deliberate election interference in Brazil’s last presidential election.

Under Brazilian law, that would mean up to 20 years in prison.

And, I’m sorry to say that it appears that some former…

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2024