Комерційний термоядерний синтез у 2028 році: Microsoft уклала контракт з Helion Energy, яка будує реактор на 50 МВт

Microsoft підписала з компанією Helion Energy угоду про покупку електроенергії, отриманої внаслідок термоядерного синтезу. Постачальник стверджує, що технологія буде повністю готовою та працездатною у 2028 році.

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До цього терміну перший у світі комерційний термоядерний реактор має бути підключений до енергосистеми у Вашингтоні. Реактор Helion Energy генеруватиме потужність 50 МВт. Для порівняння, дві перші офшорні вітряні електростанції США можуть виробляти 42 МВт.

Сказати, що завдання амбітне та важкоздійсненне – не сказати нічого. Попри нещодавні успіхи американських науковців, комерційна генерація електроенергії за допомогою синтезу поки вважається практично неможливою: необхідно ще розробити потрібні технології. Оцінки термінів появи першої термоядерної електростанції лежать у межах від одного до кількох десятиліть. Проте CEO Helion Девід Кіртлі робить незворушні та оптимістичні заяви:

«Це угода, що зобов’язує та тягне за собою фінансові санкції, якщо ми не зможемо збудувати термоядерну систему. Ми взяли на себе зобов’язання створити систему та продати її [Microsoft] на комерційній основі».

Найбільш перспективні технології отримання термоядерного синтезу з позитивним енергетичним балансом передбачають обстріл речовини потужними лазерами або утримання плазми магнітними полями за допомогою установки токамак (тороїдальна камера з магнітними котушками).

Helion Energy стверджує, що не використовує жодної з них. Компанія розробляє 12-метровий пристрій під назвою плазмовий прискорювач, який нагріває паливо до 100 млн. °C. Гелій-3 та дейтерій нагріваються до стану плазми, яка потім стискається імпульсними магнітними полями до отримання синтезу. Наукова спільнота перебуває у захопливому очікуванні публікацій, які пояснюють деталі процесу.

«Оголошення Helion підтримує наші власні довгострокові цілі в галузі екологічно чистої енергії та просуватиме ринок до створення нового, ефективного методу отримання чистої енергії», – говорить у пресрелізі Microsoft Бред Сміт, віцеголова та президент компанії. Курс IT-освіта для підлітків Почніть вже вивчати те IT! Починаємо Серед спонсорів Helion – Сем Альтман, CEO OpenAI, в яку Microsoft вклала не менше $10 млрд. Альтман є головою правління Helion і найбільшим інвестором. Можливо, він сприяв угоді з Helion. США оголосили про отримання енергії у результаті термоядерного синтезу – «Одне з найбільш вражаючих наукових досягнень 21 століття»

Джерело: The Verge