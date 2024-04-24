Кореянка закохалася у фейкового Ілона Маска — він розповідав про гігафабрики і забрав в неї $50 тис. для «інвестицій»

Жителька Південної Кореї каже, що познайомилась з «Маском» через Instagram, де він нібито вибірково спілкується з шанувальниками.

«17 липня минулого року Маск додав мене в друзі в Instagram. Хоча я стала його великою прихильницею після того, як прочитала біографію, але спочатку сумнівалася, чи це реально», — розповіла жінка журналістам корейської телекомпанії KBS (через Business Insider).

Згодом фейковий Ілон почав розповідати їй про роботу в Tesla і навіть надіслав знімки з робочого місця та посвідчення особи, тож жінка вже не сумнівалася, що їй пощастило стати обраною.

«Маск говорив про своїх дітей і про те, що брав вертоліт для роботи в Tesla або Space X», — сказала вона KBS.

Шахрай також розповів їй подробиці «своєї» зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, яка відбулась у квітні 2023 року. Там він нібито домовився щодо будівництва фабрик Tesla в Сеулі та Чеджу.

Цікаво, що жінці вдалося поговорити з «Маском» по відео — скоріш за все шахрай використав дипфейк.

«Маск навіть сказав під час відеодзвінка: «Я люблю тебе, ти це знаєш?», — додає жінка.

Зрештою фейковий Маск попросив перерахувати 70 мільйонів корейських вон, або 50 000 доларів, на його банківський рахунок (який нібито належав одному з його корейських співробітників) — та обіцяв зробити її багатою, інвестувавши ці гроші «куди треба».

Насправді «любовне шахрайство» — досить поширена тенденція. Лише у США у 2022 році фейкові коханці виманили у своїх жертв $1,3 млрд. Щодо клонів Маска, то вони не вперше стають відомі публіці — китайський двійник мільярдера на ім’я Ілонг Ма став популярним у TikTok і навіть привернув увагу реального Ілона.

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«Я хотів би познайомитися з цим хлопцем (якщо він справжній). Зараз, це дуже важко виявити, зважаючи на дипфейки», — написав Маск у дописі X у травні 2022 року.

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