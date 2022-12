Користувачі Twitter зможуть приховати кількість переглядів твітів

Ілон Маск каже, що користувачі зможуть вимкнути функцію підрахунку переглядів, як тільки оновлення “приведуть до ладу”.

Раніше Twitter оголосив, що лічильники переглядів на публікаціях тепер доступні на iOS, Android та частково у вебверсії. Нова функція дозволить переглянути скільки користувачів бачили ваш твіт, однак вашу особисту статистику можуть дивитися й інші люди.

У компанії зазначають, що твіти Спільнот, Twitter Circle та “старі” твіти таких даних не матимуть.

Маск оголосив про цю функцію 1 грудня і натякнув, що намагається зробити текстові та графічні пости на платформі схожими на відеопости, які вже мають загальнодоступні перегляди. Він також сказав, що функція призначена для того, щоб показати, наскільки “живою” є платформа, і що просто перегляд відповідей та лайків не дає користувачам повної картини.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022