Користувачі Twitter зможуть приховати кількість переглядів твітів

Ілон Маск каже, що користувачі зможуть вимкнути функцію підрахунку переглядів, як тільки оновлення “приведуть до ладу”.

Раніше Twitter оголосив, що лічильники переглядів на публікаціях тепер доступні на iOS, Android та частково у вебверсії. Нова функція дозволить переглянути скільки користувачів бачили ваш твіт, однак вашу особисту статистику можуть дивитися й інші люди.

У компанії зазначають, що твіти Спільнот, Twitter Circle та “старі” твіти таких даних не матимуть.

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“Перегляди рахуються, незалежно від того, де користувач бачить ваш твіт (домашня сторінка, пошук, профілі, вбудовані статті й т. д.) і від того, чи підписаний він на вас. У залік йде навіть перегляд від самого автора твіту”.

Маск оголосив про цю функцію 1 грудня і натякнув, що намагається зробити текстові та графічні пости на платформі схожими на відеопости, які вже мають загальнодоступні перегляди. Він також сказав, що функція призначена для того, щоб показати, наскільки “живою” є платформа, і що просто перегляд відповідей та лайків не дає користувачам повної картини.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

Нині Ілон оголосив, що функцію згодом можна буде вимкнути.

“Ми наведемо порядок в естетиці та додамо параметр вимкнення, але я думаю, що це [функція] сподобається майже всім”, — написав Маск.

We’ll tidy up the esthetics & add a setting to turn it off, but I think almost everyone will grow to like it — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022

Крім того, Маск спростував повідомлення Reuters від п’ятниці про те, що він наказав видалити функцію Twitter, відому як #ThereIsHelp, яка рекламувала гарячі лінії для запобігання самогубствам та інші ресурси безпеки. Видання повідомило, що функція була відсутня протягом останніх кількох днів, посилаючись на людей, знайомих з цим питанням.

1. The message is actually still up. This is fake news. 2. Twitter doesn’t prevent suicide. — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022

Також продовжуються оновлення багатостраждальної передплати Twitter Blue, яку Маск то скасовував, то запускав по декілька разів, щоразу оголошуючи нову ціну: від $7,99 щомісяця до $8, і $11 виключно для користувачів Apple. Відтепер власники Twitter Blue отримають “пріоритетне відображення у розмовах” та можливість завантажувати відео до 60 хвилин, розміром 2 ГБ та роздільною здатністю 1080p (лише для вебверсії).