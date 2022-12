Twitter Blue повертається: з обов’язковим підтвердженням номера телефону та вищою ціною на iOS — $11/міс

Користувачі Apple зможуть придбати синю галочку за $11 на місяць, решті — передплата обійдеться у $8. Підтвердження акаунту зможуть отримати лише люди, які нададуть свій номер телефону. Обіцяні у Twitter Blue додаткові функції (пріоритетне розміщення у відповідях і пошуку, а також менше реклами) “з’являться незабаром”, обіцяють у соцмережі.

Відсьогодні Twitter відновлює передплату Blue — через місяць після відмови від першої спроби, яка спричинила хаос у соцмережі та появу безлічі фейкових акаунтів із синіми галочками.

Як повідомлялося раніше, підписка коштуватиме $8 на місяць. Для купівлі передплати через iOS App Store (щоб компенсувати 30% комісії, яку Apple знімає з покупок у програмі) знадобиться трохи більше — $11 на місяць.

Цього разу кожен, хто сплатить за Blue і планує отримати позначку “підтверджено” у своєму профілі, повинен спочатку зареєструвати номер телефону, а під час зміни “ім’я або фотографії профілю” мітка зникатиме — доки акаунт не переглянуть відповідальні команди Twitter.

У треді в Twitter компанія повідомляє, що передплатники отримають доступ до синьої позначки профілю разом із низкою функцій, включаючи можливість редагувати твіти, завантажувати відео 1080p і доступ до режиму читання. Компанія також обіцяє менше оголошень і пріоритет у пошуку та стверджує, що функції будуть доступні “незабаром”.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

Twitter також повідомляє, що замінює позначку “офіційно”, з якою імпровізував останнім часом. Компанії отримають “золоту галочку”, а урядові акаунти — “сіру” пізніше цього тижня.

Естер Кроуфорд, менеджер із продуктів у Twitter, каже, що компанія буде вимагати підтвердження номера телефону, перед наданням платної “синьої” галочки”, щоб “боротися з імітаціями”.

On Monday we are bringing back the ability to subscribe to @TwitterBlue — it’ll be $8/mo on the web and $11/mo on iOS. We’ve added a review step before applying a blue checkmark to an account as one of our new steps to combat impersonation (which is against the Twitter Rules).

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) December 10, 2022