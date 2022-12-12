Twitter Blue повертається: з обов’язковим підтвердженням номера телефону та вищою ціною на iOS — $11/міс

Користувачі Apple зможуть придбати синю галочку за $11 на місяць, решті — передплата обійдеться у $8. Підтвердження акаунту зможуть отримати лише люди, які нададуть свій номер телефону. Обіцяні у Twitter Blue додаткові функції (пріоритетне розміщення у відповідях і пошуку, а також менше реклами) “з’являться незабаром”, обіцяють у соцмережі.

Відсьогодні Twitter відновлює передплату Blue — через місяць після відмови від першої спроби, яка спричинила хаос у соцмережі та появу безлічі фейкових акаунтів із синіми галочками.

Як повідомлялося раніше, підписка коштуватиме $8 на місяць. Для купівлі передплати через iOS App Store (щоб компенсувати 30% комісії, яку Apple знімає з покупок у програмі) знадобиться трохи більше — $11 на місяць.

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Цього разу кожен, хто сплатить за Blue і планує отримати позначку “підтверджено” у своєму профілі, повинен спочатку зареєструвати номер телефону, а під час зміни “ім’я або фотографії профілю” мітка зникатиме — доки акаунт не переглянуть відповідальні команди Twitter.

У треді в Twitter компанія повідомляє, що передплатники отримають доступ до синьої позначки профілю разом із низкою функцій, включаючи можливість редагувати твіти, завантажувати відео 1080p і доступ до режиму читання. Компанія також обіцяє менше оголошень і пріоритет у пошуку та стверджує, що функції будуть доступні “незабаром”.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Twitter також повідомляє, що замінює позначку “офіційно”, з якою імпровізував останнім часом. Компанії отримають “золоту галочку”, а урядові акаунти — “сіру” пізніше цього тижня.

Естер Кроуфорд, менеджер із продуктів у Twitter, каже, що компанія буде вимагати підтвердження номера телефону, перед наданням платної “синьої” галочки”, щоб “боротися з імітаціями”.

On Monday we are bringing back the ability to subscribe to @TwitterBlue — it’ll be $8/mo on the web and $11/mo on iOS. We’ve added a review step before applying a blue checkmark to an account as one of our new steps to combat impersonation (which is against the Twitter Rules). — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) December 10, 2022

Раніше Маск оголосив про ще кілька нововведень — нині компанія працює над оновленням ПЗ, яке дозволить чітко зрозуміти, чи є обмеження у вигляді тіньового бана щодо облікового запису користувача. Додатково Ілон написав, що Twitter незабаром почне звільняти простір імен щодо 1,5 млрд облікових записів. Це може торкнутися акаунтів, які протягом кількох років не проявляли активності – не публікували твіти й не авторизувались на платформі.

Джерело: The Verge