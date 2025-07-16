Злий жарт від Microsoft: звільнених працівників замінять на ШІ, який вони ж і розробили

Candy Crush / King & Microsoft

Microsoft цинічно замінила звільнених розробників King інструментами ШІ, які створювали ті ж самі люди.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Йдеться про частину з понад 9 тисяч працівників, яких Microsoft офіційно звільнила тиждень тому. А загальна кількість звільнених працівників у цьому році вже становить близько 15 тис. Серед них було близько 200 людей зі студії King, відомої за мобільною грою-головоломкою Candy Crush. Саме ці співробітники останні роки розробляли та навчали внутрішні інструменти ШІ для автоматизації дизайну рівнів, копірайтингу та користувацьких досліджень. А тепер ці системи офіційно стають заміною замість живих команд, що нагадує схожу спробу EA з акторами озвучування.

За словами джерел всередині King, найбільше скорочень торкнулося лондонської команди Farm Heroes Saga. Саме там звільнили близько 50 людей, включно з керівниками. Але на Лондоні Microsoft не зупинилася — компанія також «пройшлася» по Барселоні, Стокгольму, Берліну і централізованим відділам досліджень та контролю якості.

«Більшість дизайну рівнів було видалено, що дивує, адже команда витратила місяці на створення інструментів для швидшого проєктування рівнів. Тепер ці інструменти на базі ШІ фактично замінюють команди. Аналогічно, копірайтинг-команда повністю позбавляється людей, адже ми вже маємо інструменти ШІ, які ті ж самі співробітники створювали», — каже один із колишніх співробітників.

Частину керівників King, як повідомляють, відправили на відпочинок до вересня — саме тоді компанія обіцяє офіційно представити нову організаційну структуру. За словами джерел, людей скорочували не лише за показниками ефективності. Компанія влаштувала «охоту за головами» — вишукувала тих, хто відкрито критикував процеси або різко писав у внутрішніх чатах.

Тепер всередині King новий рівень низького морального стану: навіть до хвилі скорочень внутрішні опитування показували, що команда працює на межі. Наразі офіційно Microsoft та King не прокоментували ситуацію. Крім того, поки що техногігант зайнятий тим, що за допомогою ШІ шукає нових співробітників після того, як частково замінив інших ШІ.

Джерело: Mobile Gamer