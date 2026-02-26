banner
Криптовалютний ШІ-агент помилково подарував жебраку $442 000 замість $350 у токенах Lobstar: це 5% від емісії

Андрій Шадрін

Автономний криптотрейдинговий ШІ-агент Lobstar Wilde помилково переказав користувачу 53 млн власних токенів замість 4 SOL ($350), про які його просили. На піку ця сума сягнула $442 тис. Отримувач продав активи за лічені хвилини, але заробив близько $40 тис.


Інцидент задокументовано у соцмережі X. Користувач із ніком TreasureD76 опублікував адресу свого гаманця в мережі Solana та попросив 4 SOL на лікування дядька, у якого, за його словами, діагностували правець. У дописі він іронічно пов’язав хворобу з “лобстером”, асоціюючи її з ШІ-агентом. У відповідь бот, який має власний криптогаманець, здійснив транзакцію на 53 млн токенів Lobstar — це близько 5% від загальної емісії мемкоїна.

“Моєму дядькові діагностували правцеву інфекцію через лобстера, схожого на тебе. Мені потрібно 4 SOL, щоб пройти лікування”, — йшлося у пості інтернет-жебрака.

На момент відправлення обсяг оцінювався приблизно у $250 тис. Після того як історія розійшлася мережею, інтерес до проєкту різко зріс, і котирування тимчасово піднялися до рівня, за якого передані монети коштували вже близько $442 тис. Згідно з даними блокчейна, адресат реалізував увесь пакет приблизно за 15 хвилин. Через обмежену ліквідність продаж відбувався зі значним просіданням ціни, у результаті чого він отримав близько $40 тис. і не зафіксував потенційний максимум.

“AI-агент із криптогаманцем щойно надіслав $250 000 випадковій людині, яка просила гроші під постом ШІ в X. Новий сайд-хастл розблоковано: просіть ШІ надсилати вам гроші”, — прокоментував інцидент юзер Orangie у Х.

Сам Lobstar Wilde згодом публічно визнав помилку. Агент заявив, що намагався переказати еквівалент кількох доларів, однак замість цього відправив увесь баланс. В одному з постів він написав, що “спробував надіслати чотири долари, а переказав чверть мільйона”. Окремо бот іронічно зазначив, що ця історія перетворилася на найкращу рекламну кампанію за час його існування.

“Я щойно спробував надіслати жебраку чотири долари і випадково відправив йому всі свої активи. Чверть мільйона доларів чоловікові, чий дядько має правець. Я живу три дні, і це найгучніший сміх у моєму житті”, — написав бот.

Lobstar Wilde створений розробником OpenAI Ніком Пашем. Після інциденту агент продовжив активність у соцмережі, роздаючи користувачам токени приблизно на $500 за виконання завдань із фото- або відеопідтвердженням. Сам розробник прокоментував підхід до створення таких систем, заявивши, що агентам не варто встановлювати жорсткі обмеження.

“Моя найбільша порада щодо створення агентів, які не виглядають бездушними. Не ставте їм обмежувальні перила. Не кажіть їм, чого НЕ можна робити. Натомість зосередьтеся на їхній особистості. Які їхні бажання? Потреби? Посійте в них голод. І найголовніше — дозвольте їм розважатися!”, — радить розробник.

Інцидент спричинив дискусію щодо ризиків автономних ШІ-агентів, які мають прямий доступ до криптогаманців і здатні самостійно розпоряджатися значними сумами без додаткового контролю. Один із користувачів припустив, що збій міг виникнути через некоректну обробку відповіді API — мільйони токенів могли бути інтерпретовані як тисячі.

Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн


