Кузов Tesla Cybertruck помітили на заводі Gigafactory у Техасі – масове виробництво електропікапів має розпочатися у середині 2023 року

Tesla Cybertruck зібрав 1,5 млн попередніх замовлень і нарешті потенційні клієнти отримали трохи додаткової інформації з фото кузова, який зняли на заводі Gigafactory у Техасі.

Оновлення серійної версії з остаточними характеристиками та цінами очікувалося минулого року, але автовиробник вирішив не розказувати про електромобіль, який і так вже мав чималі затримки. Tesla представила Cybertruck у 2019 році та заявила, що електричний пікап вийде на ринок до кінця 2021-го. Однак у міру наближення терміну автовиробник заявив, що виробництво перенесено ще на рік.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск пізніше заявив, що виробництво планують розпочати “наприкінці 2022 року”. Пізніше було підтверджено, що автовиробник має намір завершити розробку Cybertruck цьогоріч для виробництва в середині 2023 року. У своїх повідомленнях Tesla протягом останніх кількох місяців дотримувалася цього графіка, а надходження фактичного виробничого обладнання на Gigafactory в Техасі, призначеного для Cybertruck (що засвідчує фото), посилює обіцянки.

Зображення кузова майбутньої Tesla Cybertruck з’явилося на YouTube-каналі Kim Java. Повідомляється, що кузов два місяці тому прибув на завод Gigafactory у Техасі.

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Видно великі литі частини в кузові вантажівки, схоже, автовиробник використовує як деталі з алюмінію, так і сталеві для рами. Tesla спочатку стверджувала, що Cybertruck буде оснащений “екзоскелетом”, хоча дехто заперечує цей термін для авто, оскільки неясно, чи є частини зовнішнього корпусу структурними.

Ось як Tesla описує електричний пікап на своєму сайті:

“Cybertruck має зовнішню оболонку, що забезпечує максимальну міцність та захист пасажирів. Починаючи з майже непробивного екзоскелета, кожен компонент розроблений для забезпечення чудової міцності та витривалості, від надтвердої холоднокатаної конструкційної обшивки з нержавіючої сталі до броньованого скла Tesla”.

Минулого тижня Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi, які вперше були анонсовані у 2017 році. Її виробництво повинно було початися за два роки, але було відкладено через пандемію COVID-19 і глобальний дефіцит запчастин. Представники PepsiCo, які зарезервували 100 Semi майже одразу, із нетерпінням чекали на першу партію вантажівок, але автомобілі дійшли до них лише за 5 років після анонсу.

Джерело: Electrek