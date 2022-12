Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки

Tesla Semi вперше була анонсована у 2017 році. Її виробництво повинно було початися за два роки, але було відкладено через пандемію COVID-19 і глобальний дефіцит запчастин. Представники PepsiCo, які зарезервували 100 Semi майже одразу, із нетерпінням чекали на першу партію вантажівок, але автомобілі дійшли до них лише за 5 років після анонсу.

Semi оснащена чотирма незалежними електродвигунами на задніх осях, може розганятися від 0 до 96,56 км/год за 20 секунд і має запас ходу від акумулятора до 800 км. Ціни починаються від $150 000, і від моменту анонсу Tesla отримала кілька великих замовлень від таких компаній, як Walmart і FedEx.

The best driver experience: max road visibility, space to stand up, 2x 15-inch touch screens, wireless phone charging & more pic.twitter.com/ktrh602Krd — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Ілон Маск під час презентації, стоячи на сцені між чотирма Tesla Semi (дві з яких мали логотипи Pepsi та Frito Lay), зовсім небагато сказав про необхідність скоротити кількість викидів вуглекислого газу і перейшов до розповіді про вантажівки.

“Ця штука виглядає так, ніби вона прийшла з майбутнього”, — сказав Ілон Маск на сцені під час заходу та пізніше назвав Semi “звіром”.

Вантажівка матиме нову архітектуру трансмісії на 1000 вольтів, яка, за словами Маска, враховуватиметься в майбутніх розробках продуктів Tesla, а також систему контролю тяги, рекуперативне гальмування для підвищення ефективності батареї та автоматичне зчеплення для плавної їзди по шосе.

Semi has a tri-motor system & carbon-sleeved rotors just like Plaid. 1 unit for efficiency, 2 acceleration units for torque pic.twitter.com/MDn4cj0jzO — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

“Це кардинальна зміна технологій у всьому”, — сказав Маск.

Вихідними одна з напіввантажівок Tesla 8-го класу з акумуляторним живленням пройшла 800-кілометрову подорож повністю завантаженою (понад 30 тонн вантажу). Подорож відбулася з заводу Tesla у Фремонті до Сан-Дієго у південній частині Каліфорнії. На заході Маск уточнив, що поїздка була здійснена без необхідності підзарядки батареї.

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs! — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Completed at highway speed, without charging on the way & over 4,000 ft of elevation https://t.co/nZomwI7DbY pic.twitter.com/9MB0ejk2o6 — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Ось таймлапс подорожі Tesla Semi:

Tesla позиціює Semi як майбутнє вантажних перевезень. Але в той час, як компанія намагалася запустити власне виробництво, решта вантажоперевізників вже почали використовувати електромобілі. Основні виробники обладнання, такі як Daimler, Volvo, Peterbilt і BYD, працюють над власними електричними вантажівками. За даними Bloomberg, Tesla Semi, поставлена щойно, була останньою частиною проєкту вартістю 30,8 мільйона доларів, який частково фінансувався Каліфорнійською радою з повітряних ресурсів. Навіть Nikola Motors, яка боролася зі звинуваченнями в шахрайстві, поставила вантажівку з водневим двигуном раніше Tesla.

З усім тим, електромобілі з акумуляторним живленням зіткнуться з серйозними проблемами, від обмежень ваги до наявності зручних зарядних станцій, перш ніж зможуть бути широко впроваджені. Наприклад, зупинки для вантажівок значною мірою не готові задовольнити їх потреби в електроенергії. Два роки тому Білл Гейтс сказав, що “навіть з великими проривами в технології акумуляторів” електромобілі просто не готові до перевезень на великі відстані.

“Електрика працює, коли вам потрібно подолати короткі відстані, але нам потрібне інше рішення для важких далекомагістральних транспортних засобів”, — написав у блозі Гейтс.

Маск відповів Гейтсу грубим мемом:

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

Під час заходу Маск говорив про зарядку, показавши, що Tesla розробила новий роз’єм з рідинним охолодженням, здатний видавати 1 мегават постійного струму.

“Це також буде використано для Cybertruck”, — додав Маск під схвальні вигуки публіки. (Очікується, що виробництво Cybertruck, яке так само відкладалося, почнеться у другій половині 2023 року.)

Ілон також говорив про необхідність від’єднати зарядні пристрої Tesla від мережі, щоб вони могли продовжувати подавати електроенергію під час збою.

Semi is built like a bullet, not a barn wall—optimized for efficiency pic.twitter.com/VeHue9gcaE — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Вантажівки є ключовим компонентом другої частини “Генерального плану” Маска, в якому він пообіцяв розширити модельний ряд транспортних засобів компанії, щоб “охопити основні види наземного транспорту”, ​​включаючи напіввантажівку.

Поточну лінійку продуктів Tesla критикували як застарілу порівняно з іншими автовиробниками, що часто випускають оновлені версії минулих моделей. Маск прокоментував це так:

“То яка ж наша справжня місія? Вона полягає в тому, щоб прискорити появу стійкої енергії. Ось чому ми створюємо широкий асортимент автомобілів, які насправді не мають сенсу з точки зору бренду”.

Повна трансляція заходу Tesla Semi Delivery на YouTube:

Джерело: The Verge