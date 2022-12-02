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Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки

Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки

Tesla Semi вперше була анонсована у 2017 році. Її виробництво повинно було початися за два роки, але було відкладено через пандемію COVID-19 і глобальний дефіцит запчастин.  Представники PepsiCo, які зарезервували 100 Semi майже одразу, із нетерпінням чекали на першу партію вантажівок, але автомобілі дійшли до них лише за 5 років після анонсу.

Semi оснащена чотирма незалежними електродвигунами на задніх осях, може розганятися від 0 до 96,56 км/год за 20 секунд і має запас ходу від акумулятора до 800 км. Ціни починаються від $150 000, і від моменту анонсу Tesla отримала кілька великих замовлень від таких компаній, як Walmart і FedEx.

Ілон Маск під час презентації, стоячи на сцені між чотирма Tesla Semi (дві з яких мали логотипи Pepsi та Frito Lay), зовсім небагато сказав про необхідність скоротити кількість викидів вуглекислого газу і перейшов до розповіді про вантажівки.

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“Ця штука виглядає так, ніби вона прийшла з майбутнього”, — сказав Ілон Маск на сцені під час заходу та пізніше назвав Semi “звіром”.

Вантажівка матиме нову архітектуру трансмісії на 1000 вольтів, яка, за словами Маска, враховуватиметься в майбутніх розробках продуктів Tesla, а також систему контролю тяги, рекуперативне гальмування для підвищення ефективності батареї та автоматичне зчеплення для плавної їзди по шосе.

“Це кардинальна зміна технологій у всьому”, — сказав Маск.

Вихідними одна з напіввантажівок Tesla 8-го класу з акумуляторним живленням пройшла 800-кілометрову подорож повністю завантаженою (понад 30 тонн вантажу). Подорож відбулася з заводу Tesla у Фремонті до Сан-Дієго у південній частині Каліфорнії. На заході Маск уточнив, що поїздка була здійснена без необхідності підзарядки батареї.

Ось таймлапс подорожі Tesla Semi:

Tesla позиціює Semi як майбутнє вантажних перевезень. Але в той час, як компанія намагалася запустити власне виробництво, решта вантажоперевізників вже почали використовувати електромобілі. Основні виробники обладнання, такі як Daimler, Volvo, Peterbilt і BYD, працюють над власними електричними вантажівками. За даними Bloomberg, Tesla Semi, поставлена щойно, була останньою частиною проєкту вартістю 30,8 мільйона доларів, який частково фінансувався Каліфорнійською радою з повітряних ресурсів. Навіть Nikola Motors, яка боролася зі звинуваченнями в шахрайстві, поставила вантажівку з водневим двигуном раніше Tesla.

З усім тим, електромобілі з акумуляторним живленням зіткнуться з серйозними проблемами, від обмежень ваги до наявності зручних зарядних станцій, перш ніж зможуть бути широко впроваджені. Наприклад, зупинки для вантажівок значною мірою не готові задовольнити їх потреби в електроенергії. Два роки тому Білл Гейтс сказав, що “навіть з великими проривами в технології акумуляторів” електромобілі просто не готові до перевезень на великі відстані. 

“Електрика працює, коли вам потрібно подолати короткі відстані, але нам потрібне інше рішення для важких далекомагістральних транспортних засобів”, — написав у блозі Гейтс.

Маск відповів Гейтсу грубим мемом:

Під час заходу Маск говорив про зарядку, показавши, що Tesla розробила новий роз’єм з рідинним охолодженням, здатний видавати 1 мегават постійного струму. 

“Це також буде використано для Cybertruck”, — додав Маск під схвальні вигуки публіки. (Очікується, що виробництво Cybertruck, яке так само відкладалося, почнеться у другій половині 2023 року.)

Зарядний кабель Tesla "V4"
Зарядний кабель Tesla “V4”

Ілон також говорив про необхідність від’єднати зарядні пристрої Tesla від мережі, щоб вони могли продовжувати подавати електроенергію під час збою.

Вантажівки є ключовим компонентом другої частини “Генерального плану” Маска, в якому він пообіцяв розширити модельний ряд транспортних засобів компанії, щоб “охопити основні види наземного транспорту”, ​​включаючи напіввантажівку.

Поточну лінійку продуктів Tesla критикували як застарілу порівняно з іншими автовиробниками, що часто випускають оновлені версії минулих моделей. Маск прокоментував це так:

“То яка ж наша справжня місія? Вона полягає в тому, щоб прискорити появу стійкої енергії. Ось чому ми створюємо широкий асортимент автомобілів, які насправді не мають сенсу з точки зору бренду”.

Повна трансляція заходу Tesla Semi Delivery на YouTube:

Джерело: The Verge


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