Квентін Тарантіно навмисно знімав "Мерзенну вісімку" в "лютий мороз", щоб пришвидшити роботу

У новому інтерв’ю Волтон Гоггінс поділився цікавими подробицями давньої роботи з Квентіном Тарантіно. Виявляється, на момент знімань вестерну “Мерзенна вісімка” режисер навмисно обрав “екстремально холодну погоду”, аби прискорити процес виробництва.

Дія фільму “Мерзенна вісімка” розгортається у Вайомінгу через кілька років після Громадянської війни. Восьмеро людей, які шукають притулку під час сніжної бурі, опиняються в крамниці, хазяї якої зникли. Їм доведеться провести там кілька днів, поки буря не вщухне, і заодно визначити, хто з них є спільником засудженої до страти злочинниці.

Внутрішні сцени фільму знімали на Red Studios у Голлівуді, зовнішні — на ранчо поблизу Теллурайду, штат Колорадо. Фільм отримав “Золотий глобус” за найкращий оригінальний саундтрек та “Оскар” за найкращу музику. Головні ролі взяли на себе Курт Рассел (Джон Рут), Семюел Л. Джексон (майор Маркус Воррен) та Дженніфер Джейсон Лі (Дейзі). Гоггінс зіграв Кріса “Шерифа” Меннінкса.

В інтерв’ю Vanity Fair Гоггінс розповів, що Тарантіно навмисно обирав для зйомок “екстремально морозну погоду” з метою прискорити виробництво. Актор називає умови “жахливими” та “смертельно холодними”, і навіть згадує, як Рассел почав “дуріти від морозу і розмовляти зі стільцем”:

“Це був найхолодніший майданчик, на якому я коли-небудь працював. Було холодніше, ніж у всьому штаті Колорадо. Але коли ми перейшли до зйомок у студії, Квентін сказав: “Знаєте, я зроблю й тут мороз, аби швидше знімати”. Сам він щодня вдягав все товстіші куртки і був у теплі, тоді як ми смертельно мерзли. Умови були жахливі. Одного дня я побачив, як Курт Рассел розмовляє зі стільцем. Ось наскільки ми були виснажені і божевільні під час роботи над цим фільмом”.

І Рассел, і Джексон вже коментували складні умови знімань. Обидва зізналися, що раніше працювали на холоді, але зазвичай мали можливість бодай час від часу зігрітися. У випадку з “Мерзенною вісімкою” такого не було.

“Мерзенна вісімка” зіткнулася з багатьма труднощами, перш ніж потрапила в кінотеатри. Перед початком хуртовини, яка фізично випробувала акторський склад та знімальну групу, сценарій фільму просочився в інтернет, а Тарантіно мало не відмовився від проєкту. Коли ж вони прибули до Колорадо на виробництво, настала гарна погода, а снігу не було. Застосували штучний, але він досить швидко розтанув, тож зйомки призупинили в очікуванні бурі. Попри все це, вестерн-трилер 2015 року виявився унікальним доповненням до жанру і отримав купу престижних нагород.

Гоггінс, нагадаємо, наразі є однією з головних зірок серіалу “Фолаут”, який повернеться з другим сезоном на Prime Video вже 17 грудня. Перші кадри та трейлер обіцяли нам показати передісторію його персонажа Гуля, відомого як Купер Говард до війни.

