Нові кадри другого сезону "Фолаут" — Гуль, Lucky 38 і яскравий Вегас до війни

Катерина Даньшина

Редактор новин

Волтон Гоггінс у серіалі "Фолаут"

Amazon представила нові зображення серіалу “Фолаут”, які розкривають більше деталей сюжету і серед іншого демонструють краєвиди довоєнного Вегасу.

На одному з зображень Гуль (а на той час ще Купер Говард) прибуває до готелю-казино Lucky 38, більш відомого фанам, як штаб-квартира містера Хауса, тоді як на другому вже розмовляє з дружиною Барб (можливо, колишньою, залежно від часу дій флешбека). Це любляча мати, розуміюча партнерка та дуже досвідчена керівниця у Vault-Tec, яка має один “крихітний” недолік — саме ця жінка запропонувала компанії скинути першу ядерну бомбу, що розпочала війну і забрала мільярди життів.

Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"

Решта кадрів — це “теперішній час” в часовій шкалі “Фолаут”. Нам, серед іншого демонструють Гуля та Люсі посеред пустки, які, скоріш за все, прямують до Нью-Вегаса, щоб відшукати Хенка; самого батька Люсі у костюмі із Pip-Boy; Норма у Сховищі 33, а також Макса із лицарем Братства Сталі.

Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"

“Фолаут” — це екранізація серії хітових ігор Bethesda Softworks, дія якої розгортається за 200 років після апокаліпсису. Сюжет, попри те, що є частиною канону ігрової серії, розповідає самостійну історію, побудовану навколо жительки Сховища 33 Люсі (Елла Пернелл), її батька Генка (Кайл Маклаклен) та гуля-найманця Купера Говарда (Волтон Гоггінс). В другому сезоні до акторського складу доєднається зірка “Сам удома” Маколей Калкін в ролі божевільного вченого.

Перший сезон “Фолауту” став одним з найбільших хітів 2024 року, який за перші 16 днів привернув увагу 65 мільйонів глядачів (другий результат в історії Prime Video, де більше лише у серіалу “Володар перснів”) та отримав високі оцінки в рецензіях (по 93% від критиків та глядачів на Rotten Tomatoes).

Шоуранерами серіалу виступили Джонатан Нолан, Ліза Джой та Грем Вагнер, який раніше натякав, що серіал отримає аж п’ять сезонів. Реліз другого очікуємо вже у грудні 2025 року.

З’явились перші реакції на “Храм кісток” — сиквел “28 років по тому”

