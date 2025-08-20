"Все почалось з однієї людини": трейлер другого сезону "Фолаут" з Кігтями Смерті та новим Містером Хаусом

Кадри з другого сезону "Фолаут" / Amazon

Вийшов перший трейлер другого сезону “Фолаут”, який серед іншого представив новачків акторського складу: Джастіна Теру в ролі Містера Хауса та зірку “Один дома” Маколея Калкіна, як божевільного вченого.

Після короткої появи у флешбеках першого сезону таємничий правитель Нью-Вегаса Містер Хаус зрештою отримує повноцінну роль, однак тепер у виконанні нового актора Джастіна Теру. У трейлері ми бачимо його знамените казино Lucky 38 з величезним офісом на горі, а також доволі близькі стосунки лиходія з Купером Говардом, у “теперішньому” часі подій шоу більш відомому як Гуль.

Загалом фани ігор примітять чимало відсилань до Fallout: New Vegas — в їх числі Легіон Цезаря, знаменита статуя динозавра, робот Віктор, а також одне з найнебезпечніших створінь всесвіту, яке називають Кігтем Смерті. Є й короткий погляд на “новачка” Маколея Калкіна, персонажа якого описують як “божевільного генія”.

“Фолаут” — це екранізація серії хітових ігор Bethesda, дія якої розгортається за 200 років після апокаліпсису. У першому сезоні життя головної героїні Люсі (Елла Пернелл) перевернулося з ніг на голову після “пекельного” весілля і зникнення батька, наглядача Сховища 33 Хенка (Кайл Маклаклен). Дівчина вирушає на його пошуки, де її шлях неминуче перетинається з мешканцями Пустки Гулем (Волтон Гоггінс) і членом Братства Сталі Максимусом (Аарон Мотен), а також призводить до розкриття не надто приємних таємниць.

Перший сезон “Фолауту” став одним з найбільших хітів 2024 року, який за перші 16 днів привернув увагу 65 мільйонів глядачів (другий результат в історії Prime Video, де більше лише у серіалу “Володар перснів”) та отримав високі оцінки в рецензіях (по 93% від критиків та глядачів на Rotten Tomatoes). Шоуранерами серіалу виступили Джонатан Нолан, Ліза Джой та Грем Вагнер, який раніше натякав, що серіал отримає аж п’ять сезонів.

Другий сезон серіалу “Фолаут” стартує на Prime Video 17 грудня, нові епізоди виходитимуть щосереди до 4 лютого включно.