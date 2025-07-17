Новини Кіно 17.07.2025 comment views icon

Квитки на «Одіссею» в IMAX розібрали за годину і перепродають по $150 — фільм вийде у 2026 році і ще не має трейлеру

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Квитки на «Одіссею» в IMAX розібрали за годину і перепродають по $150 — фільм вийде у 2026 році і ще не має трейлеру
Постер «Одіссеї» і Метт Деймон на зніманнях в об'єктиві папараці / Universal, People

Продаж квитків на «Одіссею» Крістофера Нолана в кінотеатрах IMAX раптово запустили за рік до фактичної прем’єри — попри те, що фільм перебуває на етапі знімань і ще навіть не має офіційного трейлера, їх розібрали за лічені години.

Пізніше виявилось, що в переліку перших клієнтів були й перекупи — наразі квитки на «Одіссею» можна знайти в мережі за ціною до $150 у таких місцях, як Лос-Анджелес і Нью-Йорк, як виявив користувач Twitter The Cinegogue (через Games Radar).

В чому причина такої популярності? Окрім того, що наступна епопея Крістофера Нолана, знята після оскароносного «Оппенгеймера» (причому повністю на плівкові камери IMAX), стрічка оповита таємницями з моменту анонсу. Окрім велетенського зіркового касту, офіційно нам надали лише один кадр із Меттом Деймоном у ролі Одіссея. Решта інформації з’являлася з витоків кадрів залаштунків чи злитого з кінотеатрів короткого тизеру.

«Одіссея», як не важко здогадатись, заснована на однойменній епічній давньогрецькій поемі Гомера і розповідає про грецького героя на ім’я Одіссей, який повертається додому після Троянської війни. Ця подорож триває 10 років, а дорогою головний герой зустрічає багато загроз і чудовиськ. Окрім Деймона у фільмі зіграли Том Голланд (син Одіссея, Телемах), Зендея (Афіна) та Шарліз Терон (Цірцея), а також Енн Гетевей, Лупіта Ніонго, Роберт Паттінсон, Міа Гот та інші у неназваних ролях.

Прем’єра «Одіссеї» в кінотеатрах запланована на 17 липня 2026 року. Очікується, що фільм стане найдорожчим в кар’єрі Крістофера Нолана із бюджетом у понад $250 млн.

Раніше епічну поему Гомера неодноразово адаптували для екрана: у 1954 році вийшов фільм «Улісс» із Кірком Дугласом у головній ролі; також «Одіссея» надихнула братів Коенів на стрічку «О, де ж ти, брате?» (2000); так само історія Троянської війни з’явилася на екранах у фільмі «Троя» (2004), де Бред Пітт зіграв Ахіллеса, а Шон Бін — Одіссея (до речі, Нолан був серед кандидатів на режисерське крісло).

Актор «Одіссеї» Крістофера Нолана кинув проєкт заради ролі Сталіна

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