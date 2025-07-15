Квитки на «Одіссею» продаватимуть за рік до прем’єри — з’явився розклад сеансів, хоча трейлеру досі немає

«Одіссея» Крістофера Нолана все ще перебуває на етапі знімань і попри те, що на цей час ми ще не бачили офіційного трейлера (за винятком витоків), деякі кінотеатри вже оголосили про продаж квитків.
Як помітив Джордан Румі з Word of Real, мережі кінотеатрів Harkins та Cinemark у США оприлюднили перелік фільмів, що транслюватимуться у форматі IMAX 70 мм наступного літа, і серед іншого там можна помітити розклад сеансів на «Одіссею». Вказана тривалість сеансів 2 години 40 хвилин — певно, тимчасовий варіант, зважаючи на те, що фільм все ще перебуває на етапі знімань. Квитки можна придбати з 17 липня, фактично за рік до прем’єри нової стрічки Нолана.
Такий ажіотаж в новинку для галузі, але зважаючи на те, що «Одіссея» стане першим в історії фільмом, який повністю зняли на плівкові камери IMAX, та й загалом є одним із найочікуваніших кінопроєктів 2026 року, так завбачливість навіть можна зрозуміти.
Що відомо про «Одіссею» Нолана?
Сюжет
«Одіссея» — це другий фільм Крістофера Нолана, знятий у співпраці з Universal після відходу з Warner Bros. і виходу хітового (хоча не всі митці галузі з цим погоджуються) «Оппенгеймера». Він заснований на однойменній епічній поемі Гомера, що розповідає про подорож царя Ітаки Одіссея додому після Троянської війни, демонструючи його зустрічі з Поліфемом, сиренами, Цирцеєю та завершуючи історію возз’єднанням з дружиною Пенелопою.
Акторський склад
Головну роль взяв на себе Метт Деймон, сина Одіссея Телемаха зіграв Том Голланд, його дівчина Зендея постане в ролі Афіни, а Шарліз Терон з’явиться, як богиня-відьма Цірцеї. Решта ролей не розкриті, але зважаючи на витоки кадрів і тизеру (які зустріли із критикою щодо історичної достовірності), Джон Бернтал — це, ймовірно, Менелай, Люпіта Ніонго — його дружина Єлена Троянська, а Енн Гетевей — Пенелопа. Також серед акторського складу мають з’явитися Роберт Паттінсон, Бенні Сафді, Елліот Пейдж та Міа Гот.
Тим часом зірка «Сьоґуна» Космо Джарвіс вийшов з акторського складу фільму Нолана через конфлікт у розкладі. Все б нічого, але на заміну екранізації епічної поеми Гомера, він обрав роботу над фільмом «Молодий Сталін». Натомість персонажа Джарвіса в «Одіссеї» (роль ще не була розкрита) зіграє зірка «Прометея» і «Бруклінських копів» Логан Маршалл-Грін.
За повідомленнями інсайдера Деніела Ріхтмана, Роберту Дауні-молодшому початково відвели роль головного антагоніста, грецького бога Посейдона, однак актор відмовився від пропозиції на користь роботи над новими «Месниками», де так само гратиме лиходія, Доктора Дума.
Кошторис
Екранізація має стати найдорожчим проєктом в кар’єрі Нолана з бюджетом у понад $250 млн, а також, як згадувалось вище, першою в історії повнометражною стрічкою, яку повністю зняли на плівкові камери IMAX.
Наразі найвитратнішим фільмом Нолана вважається «Темний лицар: Відродження легенди» з бюджетом у $250 млн. Для порівняння: «Початок» коштував $160 млн, а «Оппенгеймер» — $100 млн.
Дата релізу
Знімання «Одіссеї» наразі тривають в Шотландії, після чого перемістяться в Ірландію та наприкінці в Лондон (раніше команда працювала в Марокко, Греції та Італії). Реліз — 17 липня 2026 року.
«Гомер пишався б»: Universal назвала «Одіссею» Нолана «шедевром нашого покоління» і не показала жодного кадру на CinemaCon
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: