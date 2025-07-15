Квитки на «Одіссею» продаватимуть за рік до прем’єри — з’явився розклад сеансів, хоча трейлеру досі немає

Квитки на «Одіссею» в кінотеатрах США можна придбати з 17 липня — попри те, що реліз відбудеться за рік, а знімання ще тривають.

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«Одіссея» Крістофера Нолана все ще перебуває на етапі знімань і попри те, що на цей час ми ще не бачили офіційного трейлера (за винятком витоків), деякі кінотеатри вже оголосили про продаж квитків.

Як помітив Джордан Румі з Word of Real, мережі кінотеатрів Harkins та Cinemark у США оприлюднили перелік фільмів, що транслюватимуться у форматі IMAX 70 мм наступного літа, і серед іншого там можна помітити розклад сеансів на «Одіссею». Вказана тривалість сеансів 2 години 40 хвилин — певно, тимчасовий варіант, зважаючи на те, що фільм все ще перебуває на етапі знімань. Квитки можна придбати з 17 липня, фактично за рік до прем’єри нової стрічки Нолана.

Такий ажіотаж в новинку для галузі, але зважаючи на те, що «Одіссея» стане першим в історії фільмом, який повністю зняли на плівкові камери IMAX, та й загалом є одним із найочікуваніших кінопроєктів 2026 року, так завбачливість навіть можна зрозуміти.

Що відомо про «Одіссею» Нолана?

Сюжет

«Одіссея» — це другий фільм Крістофера Нолана, знятий у співпраці з Universal після відходу з Warner Bros. і виходу хітового (хоча не всі митці галузі з цим погоджуються) «Оппенгеймера». Він заснований на однойменній епічній поемі Гомера, що розповідає про подорож царя Ітаки Одіссея додому після Троянської війни, демонструючи його зустрічі з Поліфемом, сиренами, Цирцеєю та завершуючи історію возз’єднанням з дружиною Пенелопою.

Акторський склад

Головну роль взяв на себе Метт Деймон, сина Одіссея Телемаха зіграв Том Голланд, його дівчина Зендея постане в ролі Афіни, а Шарліз Терон з’явиться, як богиня-відьма Цірцеї. Решта ролей не розкриті, але зважаючи на витоки кадрів і тизеру (які зустріли із критикою щодо історичної достовірності), Джон Бернтал — це, ймовірно, Менелай, Люпіта Ніонго — його дружина Єлена Троянська, а Енн Гетевей — Пенелопа. Також серед акторського складу мають з’явитися Роберт Паттінсон, Бенні Сафді, Елліот Пейдж та Міа Гот.

Тим часом зірка «Сьоґуна» Космо Джарвіс вийшов з акторського складу фільму Нолана через конфлікт у розкладі. Все б нічого, але на заміну екранізації епічної поеми Гомера, він обрав роботу над фільмом «Молодий Сталін». Натомість персонажа Джарвіса в «Одіссеї» (роль ще не була розкрита) зіграє зірка «Прометея» і «Бруклінських копів» Логан Маршалл-Грін.

За повідомленнями інсайдера Деніела Ріхтмана, Роберту Дауні-молодшому початково відвели роль головного антагоніста, грецького бога Посейдона, однак актор відмовився від пропозиції на користь роботи над новими «Месниками», де так само гратиме лиходія, Доктора Дума.

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Кошторис

Екранізація має стати найдорожчим проєктом в кар’єрі Нолана з бюджетом у понад $250 млн, а також, як згадувалось вище, першою в історії повнометражною стрічкою, яку повністю зняли на плівкові камери IMAX.

Наразі найвитратнішим фільмом Нолана вважається «Темний лицар: Відродження легенди» з бюджетом у $250 млн. Для порівняння: «Початок» коштував $160 млн, а «Оппенгеймер» — $100 млн.

Дата релізу

Знімання «Одіссеї» наразі тривають в Шотландії, після чого перемістяться в Ірландію та наприкінці в Лондон (раніше команда працювала в Марокко, Греції та Італії). Реліз — 17 липня 2026 року.