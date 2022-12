Китай провалив історичний запуск Zhuque-2 — комерційної ракети з киснево-метановим двигуном

Китай мав шанси обігнати США у перегонах по запуску ракети на метановому паливі, однак перша спроба виявилась невдалою.

Ракета з киснево-метановим двигуном Zhuque-2 піднялася з нещодавно побудованих установок космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі близько 3:30 ранку 14 грудня. Кадри, які зняли очевидці та опублікували у соцмережах, зафіксували не лише красивий момент зльоту ракети у небо у супроводі білих хмар вихлопних газів, а й проблеми з другим ступенем.

Looks like Zhuque-2 second stage failed to reach orbital velocity. Satellites lost. Similar to Zhuque-1 launch four years ago. https://t.co/DuDtHVHyyc

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 14, 2022