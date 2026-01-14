Tesla представила Model Y 2026 з покращенням для багатодітних родин

Tesla Model Y / Tesla

Tesla офіційно вивела на ринок США нову Model Y 2026 модельного року з 7-місною компоновкою салону. Втім, така конфігурація доступна лише для версії Premium All-Wheel-Drive Long Range — усі інші варіанти Model Y, як і раніше, мають лише п’ять місць. Нагадаємо, у компанії вже є подовжена Model YL з третім рядом сидінь та 6-місною конфігурацією салона.

Третій ряд у новій Model Y 2026 додає два додаткові сидіння у задній частині салону. Через обмежений простір для ніг Tesla одразу позиціонує їх як рішення насамперед для дітей, а не для дорослих пасажирів.

Поява 7-місної Model Y свідчить про реакцію Tesla на попит з боку сімей у надзвичайно конкурентному сегменті кросоверів. Водночас це рішення складно назвати повноцінним проривом. Інші виробники рухаються швидше у напрямку сімейних електричних кросоверів. Наприклад, Kia EV9 пропонує справжню трирядну компоновку з місцями, придатними для дорослих, зручнішим доступом до третього ряду та класичним відчуттям великого кросовера. У США Tesla також стикається з реальною конкуренцією з боку Rivian R1S та майбутніх великих електричних SUV, які спочатку проєктувалися як повноцінні трирядні автомобілі з кращим простором і комфортом. На цьому тлі компактний третій ряд Model Y, фактично розміщений у зоні багажника, виглядає менш практичним.

Китайські виробники електромобілів пішли ще далі. Такі моделі, як BYD Tang, серії Nio/Onvo L та Zeekr 009, уже мають повноцінні 6- або 7-місні салони з довшою колісною базою, кращим комфортом на задніх рядах і більш гнучким плануванням інтер’єру. Примітно, що Tesla продає подовжену й практичнішу Model YL у Китаї, але не пропонує її на ринку США.

Початкова ціна Tesla Model Y Premium AWD Long Range становить $51490. Додавання третього ряду сидінь підвищує вартість ще на $2500. Водночас Tesla оновила стандартне оснащення: тепер усі такі версії отримують 16-дюймовий дисплей мультимедійної системи з високою роздільною здатністю та чорну обшивку стелі — раніше ці опції були доступні лише для Performance-версії. Також покупці можуть обрати нові 20-дюймові колісні диски темно-сірого кольору Helix за додаткові $2000.

Джерело: gizmochina