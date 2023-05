Китай заборонив купівлю чипів американської Micron, яка має заводи в країні

Китай заборонив купівлю деяких чипів американської Micron. Заборону було реалізовано після розслідування, яке нібито виявило загрози кібербезпеці. Якими б не були причини, це виглядає відповіддю на санкції США, які раніше заборонили купівлю китайських чипів, а також експорт до Китаю високопродуктивних рішень.

Управління кіберпростору Китаю наказало компаніям, які належать до «ключової інформаційної інфраструктури», припинити купівлю процесорів Micron. За словами управління, вони «мають серйозні проблеми з кібербезпекою і становлять великий ризик для ключових ланцюжків постачання інформації в країні». «Ключова інформаційна інфраструктура», у перекладі з китайської – телекомунікації, енергетика, транспорт, фінанси, оборона та будь-які інші сфери, що стосуються національних інтересів.

Влада не уточнює, яким саме чином Micron становить загрозу, але посилається на Закон про кібербезпеку, який набув чинності у 2016 році. Зробити з цього точніший висновок складно: закон охоплює безліч питань.

Micron має заводи в Китаї, перший з них був побудований 16 років тому. Країна є для компанії третім за величиною ринком, на який 2022 року прийшлося 10,7% її річного виторгу. Компанія передбачала проблеми у Китаї в останньому річному звіті:

«Зокрема, ми стикаємося з загрозою посилення конкуренції внаслідок значних інвестицій у напівпровідникову промисловість з боку уряду Китаю, різних державних чи афілійованих осіб, таких як Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. («YMTC») та ChangXin. Memory Technologies, Inc. (CXMT), яка призначена для просування заявлених цілей національної політики Китаю. Крім того, китайський уряд може обмежити нашу участь на китайському ринку або завадити ефективно конкурувати з китайськими компаніями».