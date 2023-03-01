Комуністична партія Китаю попередила Ілона Маска про погіршення відносин після його відповіді на твіт про лабораторне походження коронавірусу

Китайське державне видання висловило попередження голові Tesla Ілону Маску після того, як він прокоментував повідомлення Міністерства енергетики США, що глобальна пандемія COVID виникла в лабораторії в Ухані.

He did it via a pass-through organization (EcoHealth) — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023

Як повідомляє CNBC, попередження було оприлюднене у вівторок вранці на сторінці Global Times, англомовної філії урядового видання People’s Daily, у мережі Weixin. The Global Times попередила Маска, що він може зіпсувати відносини з Китаєм після того, як Маск відповів на твіт про те, що пандемія COVID виникла в дослідницькій лабораторії в Ухані.

Повідомлення Global Times досить велике і є «викриттям» Маска, яке включає розбір його навколополітичної активності останнього часу. Стиль публікації нагадує гнівні відповіді «наклепникам» у радянських газетах. Для автентичності наводимо переклад його частини, виділеної червоним на фото:

«В останні два дні на американській політичній арені трапився черговий абсурдний інцидент. Побачивши, що інцидент з так званою «повітряною кулею-шпигуном» не зміг дискредитувати Китай, ті політичні сили в Сполучених Штатах, які вороже ставляться до Китаю, вкотре роздмухали про те, що новий коронний вірус просочився з вуханьської лабораторії в Китаї. Цього разу їхні дії вийшли за межі нормального людського розуміння, тому що для того, щоб підставити китайських учених, вони чарівним чином змусили Міністерство енергетики США, державну установу, яка відповідає за питання енергетики, зайнятися коронавірусом. Хоча американські вчені та вірусологи зневажають своїх політиків за політичне втручання і навіть спотворення науки, під галас американського Wall Street Journal та групи американських правих антиінтелектуальних та антикитайських ЗМІ, під натиском правих консерваторів Республіканської партії США, що контролюють Палату представників США та прагнуть привернути увагу нападками на Китай, це питання нині продовжує блукати у полі громадської думки США. Тепер у цьому бере участь навіть Ілон Маск, бос Tesla, відомого американського бренду електромобілів.»

У керованої Маском Tesla є великий завод у Шанхаї, також Китай є другим за величиною ринком збуту виробника електромобілів

Китайська влада дуже чутлива до цього питання, у світлі залучення зовнішніх інвестицій після багатьох місяців блокувань підприємств через боротьбу з COVID. Політичне значення цього твердження також очевидне. Даний випадок цікавий тим, що китайська комуністична держава намагається вказувати найбільшому бізнесменові планети, що йому казати, і має ефективні економічні важелі впливу на нього. Раніше Маск навіть писав колонки в офіційному журналі Управління кіберпростору Китаю.