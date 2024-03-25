Китай заборонив використання чипів Intel і AMD у комп’ютерах урядовців

Китай запровадив нові правила, які забороняють використання американських процесорів AMD і Intel в державних комп’ютерах і серверах, а також блокують Microsoft Windows та іноземні бази даних на користь вітчизняних рішень, повідомляє Financial Times.

Відтепер урядові установи зобов’язані використовувати лише «безпечні та надійні» вітчизняні альтернативи чипам AMD та Intel, зазначені в окремому списку — їх там 18, включно з продуктами Huawei та підтримуваної державою компанії Phytium (обидві, до речі, заборонені в США).

Торік на Китай припало 27% продажів Intel у $54 млрд та 15% доходу AMD у $23 млрд (але невідомо, який відсоток використовувався саме у державному секторі).

Цей крок — лише черговий у низці заборон, спрямованих на продукти американського виробництва. Торік Пекін заблокував використання вітчизняним компаніям чипів Micron у критичній інфраструктурі.

США так само має «чорний список» китайських компаній — починаючи від виробників мікросхем і закінчуючи аерокосмічними компаніями. Раніше адміністрація Байдена заборонила таким американським компаніям, як NVIDIA, продавати ШІ та інші чипи Китаю.

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США, Японія та Нідерланди домінують у виробництві передових процесорів і нещодавно посилили експортний контроль щодо обладнання для виробництва напівпровідників від ASL, Nikon і Tokyo Electron. Однак китайські компанії, включаючи Baidu, Huawei, Xiaomi та Oppo, вже почали розробляти власні аналоги.

Торік у вересні Китай також продублював заборону 2019 року, заблокувавши урядовцям використання iPhone та інших смартфонів іноземних брендів на роботі.

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