Новини Технології 06.09.2023 о 17:42

Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone на роботі – на тлі техновійни між Пекіном та Вашингтоном

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Згідно з джерелами The Wall Street Journal, влада Китаю наказала офіційним особам з центрального уряду не використовувати iPhone та смартфони іншим іноземних брендів на роботі.

Вказівки, як повідомляється, були надіслані «‎в останні тижні». Невідомо, скільки установ їх отримали – однак Пекін роками впроваджував подібну практику, забороняючи деяким чиновникам використовувати iPhone.

Новини про заборону з’явились на тлі загострення напруженості між Пекіном та Вашингтоном, які погрузли у технологічній війні. Китай в таких умовах прагне до самозабезпечення, що може мати значний вплив на Apple, у якої на країну припадає п’ята частина загального доходу у 2022 році.

Якщо ви відчуваєте дежавю, це не дивно – у 2019 році Пекін вже вносив Apple з іншими іноземними компаніями у чорний список для урядових відомств. Тоді китайська влада планувала відмовитися від західного обладнання протягом 3-х років на користь місцевих альтернатив. Ці заходи реалізовувались у межах Закону про безпеку в Інтернеті 2017 року і мали забезпечити збереження даних в межах кордонів Китаю та контроль над технологіями.

Apple врешті-решт вдалось впоратися із забороною, ймовірно тому, що на Foxconn та інших її постачальників у Китаї працюють мільйони людей. Техногігант також дотримувався місцевих законів, видаляючи тисячі незаконних для країни програм, такі як VPN.

Apple обмежила AirDrop — функцію обміну файлами між iPhone — до 10 хвилин на тлі протестів в Китаї

Після заборон США на Huawei та інші китайські компанії, Пекін наслідував цей приклад з аналогічним ембарго на виробника мікросхем Micron. Раніше цього тижня ця історія отримала ще один поворот, коли китайська компанія з виробництва електроніки Huawei випустила смартфон Mate 60 Pro, використовуючи 7-нанометрові мікросхеми, які в результаті демонтажу виявилися більш досконалими, ніж очікувалося. Китай також анонсував фонд, з якого спрямують $40 млрд на розвиток місцевої індустрії чипів на тлі продовження торгових санкцій США.

Дописи
Час звітуватися! Коротенько про призи першого конкурсу читацьких блогів
Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone на роботі – на тлі техновійни між Пекіном та Вашингтоном
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Tesla — ще одна американська компанія, вразлива до змін у політиці Китаю. На цю країну припадає значна частка її продажів у першому кварталі, і це єдиний іноземний автовиробник, який отримав частку ринку в першій половині 2023 року. Нещодавно Китай обмежив використання електромобілів з компанії Ілона Маска для військового персоналу та працівників держустанов.

Заборона Китаю на телефони іноземних брендів в урядових установах відображає подібні обмеження в США – такі як використання TikTok на державних пристроях.

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Майже ноунейм – блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Дописи
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Дописи
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати