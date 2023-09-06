Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone на роботі – на тлі техновійни між Пекіном та Вашингтоном

Згідно з джерелами The Wall Street Journal, влада Китаю наказала офіційним особам з центрального уряду не використовувати iPhone та смартфони іншим іноземних брендів на роботі.

Вказівки, як повідомляється, були надіслані «‎в останні тижні». Невідомо, скільки установ їх отримали – однак Пекін роками впроваджував подібну практику, забороняючи деяким чиновникам використовувати iPhone.

Новини про заборону з’явились на тлі загострення напруженості між Пекіном та Вашингтоном, які погрузли у технологічній війні. Китай в таких умовах прагне до самозабезпечення, що може мати значний вплив на Apple, у якої на країну припадає п’ята частина загального доходу у 2022 році.

Якщо ви відчуваєте дежавю, це не дивно – у 2019 році Пекін вже вносив Apple з іншими іноземними компаніями у чорний список для урядових відомств. Тоді китайська влада планувала відмовитися від західного обладнання протягом 3-х років на користь місцевих альтернатив. Ці заходи реалізовувались у межах Закону про безпеку в Інтернеті 2017 року і мали забезпечити збереження даних в межах кордонів Китаю та контроль над технологіями.

Apple врешті-решт вдалось впоратися із забороною, ймовірно тому, що на Foxconn та інших її постачальників у Китаї працюють мільйони людей. Техногігант також дотримувався місцевих законів, видаляючи тисячі незаконних для країни програм, такі як VPN.

Після заборон США на Huawei та інші китайські компанії, Пекін наслідував цей приклад з аналогічним ембарго на виробника мікросхем Micron. Раніше цього тижня ця історія отримала ще один поворот, коли китайська компанія з виробництва електроніки Huawei випустила смартфон Mate 60 Pro, використовуючи 7-нанометрові мікросхеми, які в результаті демонтажу виявилися більш досконалими, ніж очікувалося. Китай також анонсував фонд, з якого спрямують $40 млрд на розвиток місцевої індустрії чипів на тлі продовження торгових санкцій США.

Tesla — ще одна американська компанія, вразлива до змін у політиці Китаю. На цю країну припадає значна частка її продажів у першому кварталі, і це єдиний іноземний автовиробник, який отримав частку ринку в першій половині 2023 року. Нещодавно Китай обмежив використання електромобілів з компанії Ілона Маска для військового персоналу та працівників держустанов.

Заборона Китаю на телефони іноземних брендів в урядових установах відображає подібні обмеження в США – такі як використання TikTok на державних пристроях.