Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone на роботі – на тлі техновійни між Пекіном та Вашингтоном

Згідно з джерелами The Wall Street Journal, влада Китаю наказала офіційним особам з центрального уряду не використовувати iPhone та смартфони іншим іноземних брендів на роботі.
Вказівки, як повідомляється, були надіслані «в останні тижні». Невідомо, скільки установ їх отримали – однак Пекін роками впроваджував подібну практику, забороняючи деяким чиновникам використовувати iPhone.
Новини про заборону з’явились на тлі загострення напруженості між Пекіном та Вашингтоном, які погрузли у технологічній війні. Китай в таких умовах прагне до самозабезпечення, що може мати значний вплив на Apple, у якої на країну припадає п’ята частина загального доходу у 2022 році.
Якщо ви відчуваєте дежавю, це не дивно – у 2019 році Пекін вже вносив Apple з іншими іноземними компаніями у чорний список для урядових відомств. Тоді китайська влада планувала відмовитися від західного обладнання протягом 3-х років на користь місцевих альтернатив. Ці заходи реалізовувались у межах Закону про безпеку в Інтернеті 2017 року і мали забезпечити збереження даних в межах кордонів Китаю та контроль над технологіями.
Apple врешті-решт вдалось впоратися із забороною, ймовірно тому, що на Foxconn та інших її постачальників у Китаї працюють мільйони людей. Техногігант також дотримувався місцевих законів, видаляючи тисячі незаконних для країни програм, такі як VPN.
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Після заборон США на Huawei та інші китайські компанії, Пекін наслідував цей приклад з аналогічним ембарго на виробника мікросхем Micron. Раніше цього тижня ця історія отримала ще один поворот, коли китайська компанія з виробництва електроніки Huawei випустила смартфон Mate 60 Pro, використовуючи 7-нанометрові мікросхеми, які в результаті демонтажу виявилися більш досконалими, ніж очікувалося. Китай також анонсував фонд, з якого спрямують $40 млрд на розвиток місцевої індустрії чипів на тлі продовження торгових санкцій США.
Tesla — ще одна американська компанія, вразлива до змін у політиці Китаю. На цю країну припадає значна частка її продажів у першому кварталі, і це єдиний іноземний автовиробник, який отримав частку ринку в першій половині 2023 року. Нещодавно Китай обмежив використання електромобілів з компанії Ілона Маска для військового персоналу та працівників держустанов.
Заборона Китаю на телефони іноземних брендів в урядових установах відображає подібні обмеження в США – такі як використання TikTok на державних пристроях.