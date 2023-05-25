Дженсен Хуанг каже, що американо-китайська «‎війна чипів» завдасть мільярдних збитків таким компаніям як NVIDIA, AMD і Intel

Керівник NVIDIA Дженсен Хуанг в інтерв’ю FT заявив, що експортний контроль, запроваджений США для уповільнення китайського виробництва чипів, «‎зв’язує руки» американським виробникам. Водночас китайські компанії почали створювати власні чипи для ігор, графіки та штучного інтелекту, які можуть конкурувати з провідними на ринку процесорами NVIDIA.

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«Якщо Китай не зможе купувати щось у США, він просто створить це сам. Тож тут потрібно бути дуже обережними, Китай – це важливий ринок для індустрії технологій‎», – сказав Хуанг, зазначивши, що чимало американських виробників можуть отримати величезні збитки.

Як і в США, у Китаї є великий попит до таких речей, як графічні процесори та прискорювачі штучного інтелекту, тому такі компанії, як NVIDIA, AMD і Intel, можуть втратити мільярди доходів, якщо їм не дозволять продавати свої високоякісні продукти китайським підприємствам.

Кількома днями раніше китайська влада оголосила про заборону використання американських чипів Micron у критичній інфраструктурі – крок, що розглядається, як відповідь Пекіну на експортний контроль США.

Хуанг додав, що блокування доступу технологічної індустрії США до Китаю «знищить закон про чипи», маючи на увазі пакет фінансування адміністрації Байдена на суму $52 мільярди, спрямований на заохочення будівництва додаткових потужностей з виробництва напівпровідників у США.

«Якщо американська індустрія технологій потребуватиме на третину менше потужностей [через втрату китайського ринку], нікому не знадобляться американські фабрики, ми просто потонемо у цих фабриках. Якщо вони не продумають правил, вони зашкодять індустрії технологій», – сказав він.

NVIDIA опинилася в центрі глобальних перегонів з розробки нового покоління інструментів штучного інтелекту, ставши основним джерелом чипів, які використовуються для навчання «великих мовних моделей», на яких працюють чатботи, подібні до ChatGPT. Оскільки ажіотаж навколо штучного інтелекту лише посилюється, ринкова капіталізація NVIDIA цього року зросла більш ніж удвічі до приблизно $770 млрд (Intel і Qualcomm, до прикладу, коштують близько $120 млрд кожна, а тайванська TSMC – близько $450 млрд).

Однак після запровадження експортного контролю каліфорнійська компанія стикнулася з блокуванням продажу своїх найсучасніших чипів (серій H100 і A100) китайським клієнтам. NVIDIA була змушена змінити конфігурацію деяких мікросхем відповідно до правил США, які обмежують продуктивність продуктів, що продаються в Китаї.

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Хуанг сказав, що Китай становить приблизно одну третину ринку технічної промисловості США, і його неможливо замінити як джерело компонентів та кінцевий ринок для продуктів NVIDIA. Відповідно до річного звіту, на Китай, включно з Гонконгом, припадала п’ята частина продажів NVIDIA.