Китай запустив державну платформу для метавсесвіту, щоб «‎масштабувати» інноваційну галузь в країні

Програму очолює Нанкінський університет інформаційних і наукових технологій, також серед засновників – різноманітні китайські академічні установи та компанії, орієнтовані на метавсесвіт.

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Метавсесвіт — це віртуальний простір, який дозволяє користувачам взаємодіяти один з одним у цифровому середовищі, і тепер такий з’явиться у китайському містечку Нанкін. Проєкт China Metaverse створений за підтримки уряду, оскільки влада сподівається розвивати цей сектор.

У лютому 2023 року місто Нанкін вперше представило свою масштабну стратегію розвитку метавсесвіту, яка передбачає отримання доходів у розмірі 130 мільярдів юанів вже наприкінці 2025 року. До цього Нанкінський університет перейменував свій факультет інформаційної інженерії на відділ інженерії метавсесвіту, а також створив спеціальний відділ для носимих пристроїв віртуальної реальності.

Про схожий проєкт оголосив і Шанхай, який прагне досягти річного доходу в метавсесвіті у розмірі 350 мільярдів юанів до 2025 року. Місто вже продемонструвало 20 прикладів використання метавсесвіту, включно з віртуальними візитами до лікарів та цифровим відтворенням історичних пам’яток.

Останнім часом Китай активно обговорює потенціал Web3 та індустрії цифрових технологій, хоча й підтримує дуже суворі нормативні стандарти для цифрових активів і NFT. У січні 2022 року Національне управління у справах інтелектуальної власності відхилило кілька заявок на реєстрацію товарних знаків, пов’язаних з метавсесвітом.