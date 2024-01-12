Китай запустив у космос Gravity-1 — найбільшу твердопаливну ракету вантажопідйомністю 6,5 тонн

11 січня Китай здійснив успішний запуск нової ракети Gravity-1, створеної китайською компанією Orienspace. Масивна ракета піднялася в небо з палуби корабля, що стояв у Жовтому морі.

Gravity-1 може доставляти на низьку навколоземну орбіту близько 6500 кг корисного вантажу. Вона стала найпотужнішою китайською комерційною ракетою, а також найпотужнішою твердопаливною ракетою-носієм, яка коли-небудь виконувала орбітальну місію. Повна вага Gravity-1 складає 405 тонн, а сумарна тяга на старті – 600 тонн. Раніше, як правило, із морських платформ Китай запускав ракети менших класів.

У рамках своєї першої місії Gravity-1 успішно вивела на заплановану орбіту своє корисне навантаження — три комерційні метеорологічні супутники Yunyao-1. Запуск Galaxy-1 став четвертою орбітальною місією Китаю цього року. Останнім часом країна збільшила частоту запусків до вражаючого рівня, причому приватний сектор відіграє все більш важливу роль. 2022 року Китай запустив 64 орбітальні місії, а потім побив цей національний рекорд, запустивши 2023 року вже 67 місій.

Компанія Orienspace також розробляє кілька інших ракет. Версія Gravity-2 матиме активний ступінь, що працює на рідкому паливі, та твердопаливні ракетні прискорювачі. Як очікується, ракета зможе виводити на низьку навколоземну орбіту близько 22,6 тони. Компанія планує здійснити перший запуск Gravity-2 у 2025 році. Крім того, ведуться роботи над Gravity-3, яка буде поєднувати в собі 3 основні ступені Gravity-2, подібно до того, як Falcon Heavy включає 3 пов’язані разом прискорювачі Falcon 9. Корисне навантаження Gravity-3 складе близько 30,6 тонни.

Для порівняння, Falcon 9 та Falcon Heavy можуть доставляти на низьку навколоземну орбіту близько 25 тонн та 70 тонн вантажу відповідно.

Джерело: space