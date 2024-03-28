«Київстар» підвищує ціни — з 9 квітня абонплата для 20+ тарифів передплати зросте в середньому на 30%

«Київстар» анонсував нову хвилю актуалізації тарифів, яка торкнеться зокрема й передплати — цього разу перегляду підлягають умови тих, які не оновлювалися з минулого року й раніше. Нові умови для понад 20 тарифів почнуть діяти з 9 квітня.
«Київстар» підвищує тарифи — коли, які та як сильно
Про зміни умов деяких тарифів передплати та контракту «Київстар» повідомив на сайті 26 березня максимально непрозоро — оператора акцентує на «оновленні наповнення» без належного інформування щодо фактичних змін та підвищення вартості послуг. Для деяких тарифів передплати умови змінюються з 9 квітня 2024 року, для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів — з 1 травня 2024 року. Абоненти вже почали отримувати
«листи щастя» SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість, які обов’язково розсилаються щонайменше за 7 днів до впровадження змін.
«Ми відповідально ставимося до місії забезпечення зв’язку у складних умовах повномасштабної війни, у яких наша країна та громадяни живуть понад 2 роки.
Щоб запропонувати нашим абонентам більше можливостей для спілкування із рідними, а також і далі інвестувати в розширення та кіберзахист мережі, ми оновлюємо наповнення й умови обслуговування».
«Київстар»
Традиційно гірку пілюлю подорожчання оператор підсолоджує збільшенням обсягу послуг у цих тарифах: обіцяє більше мобільного інтернету, хвилин для дзвінків та послуги, як-от Суперсили чи Роумінг як вдома. На жаль, повного переліку тарифів, в яких змінюються умови та вартість, оператор не надав, але його наводить Telegram-канал MZU.
Тарифи «Київстар», які змінять вартість з 9 квітня
- Твій Новий — з 55 до 100 грн
- Без меж lite — з 75 до 100 грн
- Київстар Комфорт 2018 — зі 100 до 150 грн
- ТВІЙ Улюблений — з 95 до 150 грн
- Київстар Комфорт — зі 135 до 175 грн
- Світ на зв’язку — зі 125 до 175 грн
- Київстар Завжди Онлайн 2019 — зі 125 до 175 грн
- Київстар онлайн+ 2019 — зі 125 до 175 грн
- Безлім Соцмережі — зі 135 до 175 грн
- ТВІЙ Проривний — зі 135 до 175 грн
- Смачний Вартість — 125 до 175 грн
- Смачний 2020 — зі 150 до 200 грн
- Спілкування без меж — зі 160 до 200 грн
- Love UA Вартість — зі 150 до 200 грн
- Онлайн без меж — зі 175 до 225 грн
- ТВІЙ Вибір — зі 175 до 225 грн
- Спілкування без меж 2019 — зі 225 до 275 грн
- Розваги без меж — зі 225 до 275 грн
- Безлім Відео — з 250 до 300 грн
- ТВІЙ Оптимум — з 250 до 300 грн
- Максимальний Безлім+ 2019 — з 250 до 300 грн
- Смачний Безлім — зі 150 до 200 грн
- Дайте Ще! — з 200 до 250 грн
Ми порівняли його зі списком архівних тарифів на сайті «Київстар» та знайшли кілька скриншотів SMS від абонентів (нижче), які підтверджують зміни та дещо спантеличені окремими формулюваннями.
Нові умови оплати послуг поза тарифом
Окремо «Київстар» попереджає про уніфікацію умов оплати додаткових пакетів послуг після використання основного, як інтернет, дзвінки та SMS. Раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ. Тепер за 20 грн компанія надаватиме безлімітний інтернет до кінця доби.
Дізнатися більше деталей про зміни абоненти можуть за номером 477*9 або у застосунку Мій Київстар. Оператор окремо зазначає, що замість пропозиції компанії клієнти завжди можуть вибрати будь-який інший з актуальної лінійки, що краще відповідає їх потребам за обсягом послуг та вартістю.
Минулого тижня «Київстар» опублікував фінансовий звіт за 2023 рік — перший після грудневої кібератаки. У ньому оператор зафіксував втрату доходу у 700 млн грн ($24 млн) та 200 тис. абонентів.
«Київстар» у 2023 році: ₴33,5 млрд доходу, втрата користувачів після кібератаки та 4G для 60% абонентів
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