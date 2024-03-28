«Київстар» підвищує ціни — з 9 квітня абонплата для 20+ тарифів передплати зросте в середньому на 30%

«Київстар» анонсував нову хвилю актуалізації тарифів, яка торкнеться зокрема й передплати — цього разу перегляду підлягають умови тих, які не оновлювалися з минулого року й раніше. Нові умови для понад 20 тарифів почнуть діяти з 9 квітня.

«Київстар» підвищує тарифи — коли, які та як сильно

Про зміни умов деяких тарифів передплати та контракту «Київстар» повідомив на сайті 26 березня максимально непрозоро — оператора акцентує на «оновленні наповнення» без належного інформування щодо фактичних змін та підвищення вартості послуг. Для деяких тарифів передплати умови змінюються з 9 квітня 2024 року, для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів — з 1 травня 2024 року. Абоненти вже почали отримувати «листи щастя» SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість, які обов’язково розсилаються щонайменше за 7 днів до впровадження змін.

«Ми відповідально ставимося до місії забезпечення зв’язку у складних умовах повномасштабної війни, у яких наша країна та громадяни живуть понад 2 роки. Щоб запропонувати нашим абонентам більше можливостей для спілкування із рідними, а також і далі інвестувати в розширення та кіберзахист мережі, ми оновлюємо наповнення й умови обслуговування». «Київстар»

Традиційно гірку пілюлю подорожчання оператор підсолоджує збільшенням обсягу послуг у цих тарифах: обіцяє більше мобільного інтернету, хвилин для дзвінків та послуги, як-от Суперсили чи Роумінг як вдома. На жаль, повного переліку тарифів, в яких змінюються умови та вартість, оператор не надав, але його наводить Telegram-канал MZU.

Тарифи «Київстар», які змінять вартість з 9 квітня

Твій Новий — з 55 до 100 грн

Без меж lite — з 75 до 100 грн

Київстар Комфорт 2018 — зі 100 до 150 грн

ТВІЙ Улюблений — з 95 до 150 грн

Київстар Комфорт — зі 135 до 175 грн

Світ на зв’язку — зі 125 до 175 грн

Київстар Завжди Онлайн 2019 — зі 125 до 175 грн

Київстар онлайн+ 2019 — зі 125 до 175 грн

Безлім Соцмережі — зі 135 до 175 грн

ТВІЙ Проривний — зі 135 до 175 грн

Смачний Вартість — 125 до 175 грн

Смачний 2020 — зі 150 до 200 грн

Спілкування без меж — зі 160 до 200 грн

Love UA Вартість — зі 150 до 200 грн

Онлайн без меж — зі 175 до 225 грн

ТВІЙ Вибір — зі 175 до 225 грн

Спілкування без меж 2019 — зі 225 до 275 грн

Розваги без меж — зі 225 до 275 грн

Безлім Відео — з 250 до 300 грн

ТВІЙ Оптимум — з 250 до 300 грн

Максимальний Безлім+ 2019 — з 250 до 300 грн

Смачний Безлім — зі 150 до 200 грн

Дайте Ще! — з 200 до 250 грн

Ми порівняли його зі списком архівних тарифів на сайті «Київстар» та знайшли кілька скриншотів SMS від абонентів (нижче), які підтверджують зміни та дещо спантеличені окремими формулюваннями.

Нові умови оплати послуг поза тарифом

Окремо «Київстар» попереджає про уніфікацію умов оплати додаткових пакетів послуг після використання основного, як інтернет, дзвінки та SMS. Раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ. Тепер за 20 грн компанія надаватиме безлімітний інтернет до кінця доби.

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Дізнатися більше деталей про зміни абоненти можуть за номером 477*9 або у застосунку Мій Київстар. Оператор окремо зазначає, що замість пропозиції компанії клієнти завжди можуть вибрати будь-який інший з актуальної лінійки, що краще відповідає їх потребам за обсягом послуг та вартістю.

Минулого тижня «Київстар» опублікував фінансовий звіт за 2023 рік — перший після грудневої кібератаки. У ньому оператор зафіксував втрату доходу у 700 млн грн ($24 млн) та 200 тис. абонентів.

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