«Київстар» у 2023 році: ₴33,5 млрд доходу, втрата абонентів після кібератаки та 4G для 60% абонентів

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні оприлюднив фінансові дані за 2023 рік — і окремо за 4-й квартал, який відзначився падінням доходу та відтоком абонентів після масштабної грудневої кібератаки.

Головні цифри за 2023 рік загалом:

Операційний дохід «Київстару» склав ₴33,5 млрд — зростання на 8% у порівнянні з попереднім роком.

Показник EBITDA EBITDA — операційний прибуток без урахування відсотків на кредити, податків, зносу та амортизації

Капітальні інвестиції — ₴6,364 млрд (зростання на 6% у порівнянні з 2022-м), що стало найбільшою сумою витрат для оператора за останні 3 роки.

Сплата податків і зборів — ₴10,8 млрд.

Фінансові показники 4-го кварталу відзначились впливом грудневої кібератаки на «Київстар». Компанія скасувала одну плату за тариф для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв`язку.

Дохід у зазначений період зменшився на 3,3% до ₴7,9 млрд у порівнянні з аналогічним періодом 2022-го. Так само у 4-му кварталі зменшилась кількість абонентів — на 3,4% до 23,9 млн (у порівнянні з аналогічним періодом торік). Водночас у пресслужбі оператора це пояснюють «впливом факторів війни» — як-от міграцією населення за межі країни та окупацією ряду населених пунктів.

Відновлення та модернізація зв’язку

У звіті зазначається, що торік «Київстар» відновив зв’язок в 190 населених пунктах, де проживає понад 112 тисяч людей і збудував 1000 нових базових станцій для мережі 4G. Ще 4000 базових станцій були модернізовані з метою збільшення швидкості мобільного інтернету. Наразі 4G-мережа оператора охоплює територію, де проживає 95% населення України, а близько 60% абонентів «Київстару» отримують послуги в мережі 4G-зв`язку.

У 4 кварталі 2023 року абоненти «Київстару» використали мобільного інтернету на 9,6% більше ніж у відповідний період 2022 року. Кількість абонентів, що користуються швидкісним мобільним інтернетом, зросла на 8,8% у порівнянні з 4 кварталом 2022 року, до 14,3 млн користувачів.

Оператор також продовжує підтримувати важливі соціальні проєкти, як от забезпечення захисним спорядженням інженерно-саперних груп ЗСУ, закупівля медичного обладнання для лікування людей з тяжкими опіками, підключення до інтернету укриттів тощо.

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