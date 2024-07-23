Легкі та продуктивні: 9 нових ноутбуків Acer Swift вже в Україні за ціною від 42,3 тис. грн

Компанія Acer повідомила про початок продажу в Україні відразу дев’яти нових ноутбуків сімейства Swift. Різноманітні моделі підійдуть як шанувальникам комп’ютерних ігор та онлайн-розваг.
Acer Swift Edge 16
Легкий 16-дюймовий ноутбук Acer Swift Edge 16 отримав металевий корпус з міцного сплаву. Його вага становить 1,23 кг. Пристрій містить 8-ядерний процесор AMD Ryzen з графічним ядром Radeon, до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та сховище до 2 ТБ. OLED-дисплей True Black 500 3.2 К (3200х2000 пікселів) забезпечує частоту оновлення 120 Гц, охоплення 100% колірного простору DCI-P3 та яскравість 500 ніт. За безпеку відповідають чип Microsoft Pluton, зчитувач відбитків пальців й функція Windows Hello. Доповнюють картину два порти USB 4, модуль Wi-Fi 7 та вебкамер 1440р з ШІ.
Acer Swift Go 14/16
Ці моделі пропонують симбіоз портативності й автономності. Версії Acer Swift Go 14 (SFG14-73T) з діагоналлю 14 дюймів та Swift Go 16 (SFG16-72) з 16-дюймовим екраном виконані на базі процесорів Intel до Core Ultra 9 включно з графікою ARC Graphics. Модель Swift Go 14 (SFG14-63) заснована на платформі AMD та використовує процесори Ryzen серії 8040. Конфігурації передбачають до 32 ГБ ОЗП та сховище місткістю до 1 ТБ. Дисплейні опції представлені як класичними IPS FHD 14 дюймів, так і панелями OLED WQXGA+. Акумулятор забезпечує до 15 годин автономної роботи. Варіанти оснащення передбачають підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, два порти USB 4 Type-C та модуль Wi-Fi 6.
Acer Swift X 14
Ноутбуки Acer Swift X 14 (SFX14-72G) – це потужні системи для роботи, творчості й розваг. В них доступні процесори Intel до Core Ultra 7 та дискретні відеокарти до NVIDIA GeForce RTX 4070. Конфігурації також можуть містити до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та сховище SSD на 1 ТБ. Все це пропонується в корпусі вагою 1,5 кг. Дисплей OLED 2.8 К (2880х1800) з діагоналлю 14,5 дюйма забезпечує частоту 120 Гц та охоплення 100% палітри DCI-P3. Оснащення включає в себе чотири порти USB, два з яких є USB 4 Type-C, сканер відбитків, бездротові інтерфейси Wi-Fi 6E та Bluetooth LE, порт HDMI та зчитувач карток MicroSD.
ШІ-функції
Новинки модельного ряду Acer Swift пристосовані для виконання завдань, що пов’язані з запуском та роботою ШІ. Вебкамера та масив з мікрофонів використовує ШІ для покращення якості зображення, фільтрації шумів, розмиття фону тощо. ШІ-функції Acer PurifiedView та Acer PurifiedVoice 2.0 стануть у нагоді під час потокових трансляцій, відеоконференцій або ж командних ігор.
Ціна:
- Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.002) — від 42 299 грн.
- Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.005) — від 49 399 грн.
- Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.004) — від 51 499 грн.
- Acer Swift Go 14 SFG14-73T (NX.KSMEU.002) — від 53 899 грн.
- Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — від 53 999 грн.
- Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — від 55 697 грн.
- Acer Swift Edge 16 SFE16-44 (NX.KTDEU.003) — від 62 699 грн.
- Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR7EU.003) — від 80 999 грн.
- Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR8EU.003) — від 86 499 грн.
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