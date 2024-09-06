Lenovo показала Copilot+ PC на базі процесорів Intel, AMD й Qualcomm, та концепт Auto Twist з автоматичним керуванням положення дисплея

В рамках виставки IFA 2024 компанія Lenovo оголосила про вихід нових моделей ноутбуків в різних лінійках. Нові пристрої підвищують продуктивність та полегшують творчий процес завдяки залученню ШІ.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition – ноутбук з портфоліо Copilot+ PC для творчих людей, розроблений у співпраці з Intel. Він оснащений 15,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2.8K. На вибір пропонуються сенсорні OLED та LCD панелі. Пристрій створений на базі 8-ядерних процесорів Intel Core Ultra (Series 2). Нейронний процесор (NPU) 45 TOPS прискорює роботу додатків на основі ШІ. Конфігурація включає до 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю до 1 ТБ. Акумулятор характеризується місткістю 70 Втгод.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition – 14-дюймовий ноутбук з OLED дисплеєм з роздільною здатністю 2.8K (2880×1800 пікселів, співвідношення сторін 16:10) й частотою оновлення 120 Гц. Дисплей забезпечує яскравість до 400 ніт та сертифікований DisplayHDR True Black 500. Пристрій оснащено процесором Intel Core Ultra 9 з GPU Intel Arc Xe2 та знімним акумулятором місткістю 57 Втгод.

Ноутбуки серії Aura Edition мають спеціальне ПЗ Aura, яке є результатом співпраці з Intel. Воно може швидко перемикати систему в різні режими для оптимізації для конкретних завдань, таких як безпечний перегляд інтернету, краща якість відеодзвінків або робота без відволікань. Пристрої мають окремі режими для зосередження, нагляду за здоров’ям, інструменти для спільної роботи, налаштування для економії батареї, додаткові сервіси підтримки в режимі реального часу тощо.

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Lenovo Yoga Pro 7

Lenovo Yoga Pro 7 – це ноутбук Copilot+ PC на базі процесора AMD Ryzen AI 9 365 з продуктивністю нейронного процесора (NPU) 50 TOPS. Серед особливостей системи – клавіатура Yoga з покриттям Soft Touch, чотири мікрофони з функцією шумозаглушення голосового ідентифікатора, інфрачервона камера FHD, 14,5-дюймовий OLED-дисплей PureSight Pro з роздільною здатністю 2,8K і частотою оновлення 120 Гц.

Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1

Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1 – це ноутбук-трансформер Copilot+ PC на базі 8-ядерного процесора Snapdragon X Plus. 14-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 16:10 WUXGA 60 Гц та яскравістю 400 ніт має 100% покриття DCI-P3. Lenovo IdeaPad 5x протестований на відповідність специфікаціям MIL-STD-8105 і має металеву А-подібну кришку. Новинка має товщину 17,5 мм та вагу 1,49 кг.

Lenovo IdeaPad Slim 5x

Це ще один портативний пристрій Copilot+ PC з 8-ядерним процесором Snapdragon X Plus. Пристрій має OLED-дисплей з роздільною здатністю WUXGA (співвідношення сторін 16:10) та частотою 60 Гц. Конфігурація пропонує оперативну пам’ять LPDDR5X до 32 ГБ і твердотілий накопичувач місткістю до 1 ТБ. Ноутбук має суцільнометалевий корпус, який протестовано на відповідність стандартам MIL-STD-810H. Також згадуються акумулятор місткістю 57 Втгод та клавіатура з підсвічуванням.

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Lenovo Auto Twist

Lenovo показала концепт ноутбука Auto Twist, оснащеним моторизованим шарніром, що обертається. У закритому стані пристрій виглядає майже так само, як традиційний розкладний ноутбук. Однак після простої голосової команди його кришка автоматично піднімається та повертається практично в будь-яке положення — навіть повністю в режим планшета. Як це виглядає, показали журналісти Engadget.

Lenovo каже, що Auto Twist розроблено для забезпечення покращеної адаптації, покращеної ергономіки та, можливо, кращої безпеки. Але наразі головна мета компанії — просто побачити, які середовища чи випадки використання можуть найкраще використовувати переваги ноутбука з таким новим дизайном.

Наприклад, завдяки вбудованому відстеженню об’єктів Auto Twist може переміщувати свій дисплей і стежити за людьми, коли вони ходять по кімнаті. Це може бути корисним під час проведення презентацій. Він також може визначити тіло людини та, можливо, навіть її позу, перш ніж перемістити дисплей у найкраще положення, щоб зменшити втому чи напругу. Крім того, ноутбук може визначити, коли він не використовується, а потім закрити власну кришку, щоб запобігти доступу небажаних користувачів.

Поки немає офіційної інформації про конфігурацію та ціну Lenovo Auto Twist. Компанія навіть не оголосила, чи планує вона запустити серійне виробництво такого пристрою.

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