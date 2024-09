Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Qualcomm представила нову систему-на-чипі серії Snapdragon X. Новий Snapdragon X Plus – це трохи спрощена версія, призначена для створення доступніших ноутбуків Windows 11 on Arm.

До цього Qualcomm пропонувала процесори серії Snapdragon X у конфігураціях з 12 (Snapdragon X Elite) або 10 (Snapdragon X Plus) обчислювальними ядрами. Ноутбуки на базі цих SoC продавались за ціною від $999 і вище. Нова версія Snapdragon X Plus має 8 ядер CPU, проте зберегла той самий нейронний блок з продуктивністю 45 TOPS, що доступний у топовій версії X Elite. Ціна ноутбуків з 8-ядерним чипом починатиметься з $800.

Щоб досягти такої нижчої ціни, 8-ядерний процесор Snapdragon X Plus має менш потужний графічний процесор і трохи нижчу тактову частоту CPU. Фактично існує два різновиди 8-ядерного процесора X Plus: один із GPU продуктивністю 1,7 TFLOPS і трохи потужніший варіант із GPU продуктивністю 2,1 TFLOPS (з’явиться в першій половині 2025 року). Для порівняння, 10-ядерний Snapdragon X Plus має GPU, що видає 3,8 TFLOPS.

Попри деякі обмеження, Qualcomm обіцяє, що цей бюджетний чип все ще забезпечує чудову продуктивність, випереджаючи Intel Core Ultra 5 125U та AMD Ryzen 8460U як в одноядерних, так і в багатоядерних тестах. Він також протистоїть процесору Apple M2, який є в MacBook Air, забезпечуючи кращу багатопоточну продуктивність та можливіст виводу на три зовнішні дисплеї замість одного.

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

Попередні тести продуктивності 8-ядерного Snapdragon X Plus демонструють у Geekbench 6 результати 2433 бали для одноядерного тесту та 11446 для багатоядерного режиму тестування. У Cinebench 24 у багатоядерному тесті отримано результат у 686 балів – між Intel Core Ultra 5 та 7.

Основні виробники Windows-ноутбуків, включаючи HP, Dell, Lenovo та Samsung, готові до постачання пристроїв із цим новим чіпом, починаючи з сьогоднішнього дня.

Джерело: windowscentral

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.