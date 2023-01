Amazon створить кінематографічний всесвіт Лари Крофт: студія працює над фільмом та серіалом за франшизою відеоігор Tomb Raider

Amazon працює над екранізацією франшизи Tomb Raider — The Hollywood Reporter стверджує, що сценарій до серіалу напише Фібі Воллер-Брідж, а Deadline додає, що студія працює ще й над фільмом.

Фібі Воллер-Брідж (“Погань”, “Вбиваючи Єву”) працюватиме як сценаристка та виконавча продюсерка шоу, однак роль якогось з персонажів вона навряд чи на себе візьме.

Серіал та фільм можуть стати ще більшою екранізованою франшизою, ніж адаптація God of War, про яку оголосили у грудні. Разом з тим Amazon випустить наступну гру Tomb Raider від Crystal Dynamics.

Останніми роками кіновиробники все частіше беруться за адаптації відеоігор: аніме-серіал “Кіберпанк: Ті, що біжать по краю” / Cyberpunk: Edgerunners від Netflix став хітом, а The Last of Us від HBO вже продовжили на другий сезон після виходу всього двох епізодів.

Адаптаціям Tomb Raider доведеться конкурувати з багатьма іншими відеоіграми, що знаходяться в розробці. Netflix знімає серіал Horizon Zero Dawn, Peacock розробляє шоу Twisted Metal, а прем’єра фільму Gran Turismo від Sony запланована на 11 серпня.

Netflix також працює над аніме-версією Tomb Raider з Powerhouse, студією, яка анімувала Castlevania. У ньому Гейлі Етвелл, акторка яка грала Пеггі Картер у різних проєктах Marvel, озвучить Лару Крофт.

Раніше MGM втратила права на створення фільмів про розкрадачку гробниць після того, як стрічка з Алісією Вікандер в головній ролі провалилася в прокаті (фільм зібрав близько 274 мільйонів доларів по всьому світу).

До цього роль Лари Крофт виконувала Анджеліна Джолі, яка знялася одразу у двох фільмах “Лара Крофт: Розкрадача гробниць” (2001) і “Лара Крофт: Розкрадача гробниць 2 — Колиска життя” (2003). Блокбастери студії Paramount зібрали 432 млн доларів в прокаті.

Джерело: THR, The Verge, PCgamer