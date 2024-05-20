Mac Studio та Mac Pro перейдуть на чип M4 не раніше середини 2025 року, поступаючись в одноядерній продуктивності новому iPad Pro

Apple не планує оновлювати свої комп’ютери Mac Studio та Mac Pro до чипів M4 щонайменше до середини наступного року. Про це написав Марк Гурман з Bloomberg у своєму новому дайджесті Power On. Отже, обидва комп’ютери цього року будуть пропонуватися з поколінням процесорів M2, в той час, як більшість інших систем запропонує новіші та потужніші компоненти (крім MacBook Air).

Як очікується, протягом 2024 року всі ноутбуки Apple (крім MacBook Air) перейдуть на чип M4, який компанія щойно представила разом з новим планшетом iPad Pro. Таким чином, через дивний цикл оновлення наразі iPad Pro є лідером з одноядерної продуктивності серед пристроїв у лінійці Apple. Такий стан речей зберігатиметься ще приблизно протягом року, якщо порівнювати його з Mac Studio та Mac Pro.

Причому відставання по цьому показнику продуктивних систем Mac Studio та Mac Pro буде досить значним. Згідно з результатами на Geekbench, новий iPad Pro з чипом M4 перевершує M2 Ultra приблизно на 25%. Фактично навіть чип A17 Pro в iPhone 15 Pro приблизно на одному рівні одноядерної продуктивності з M2 Ultra. Хоча в багатоядерній продуктивності M2 Ultra забезпечує значно кращі результати завдяки більшій кількості обчислювальних блоків. Водночас це не стосується версії Mac Studio з M1 Max, який показує трохи нижчі багатоядерні показники, ніж новий iPad Pro.

Джерело: The Verge

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