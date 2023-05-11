Magic Editor — новий інструмент ШІ в Google Photos, здатний перетягувати та видаляти об’єкти на фото

Генеративний ШІ з’являється у багатьох рішеннях Google. Не обмине ця доля і сервіс Google Photos, в якому незабаром з’явиться новий інструмент на базі ШІ під назвою Magic Editor.

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Під час проведення конференції Google I/O 2023 Сундар Піча продемонстрував деякі можливості Magic Editor. Цей інструмент позиціюється як засіб, що дозволяє «вносити складні зміни без навичок редагування професійного рівня» у певні частини зображення (об’єкт, небо, фон тощо). Зокрема, він здатний:

перемістити головний об’єкт знімка на краще місце,

перемістити та змінити масштаб об’єкта,

зробити небо яскравішим і менш хмарним, «щоб воно відповідало тому, як ви пам’ятаєте той день»,

видалити ремінь сумки, яку забули зняти перед фотографуванням

Щоб перемістити об’єкт, наприклад, людину, достатньо просто утримувати його, а Magic Editor розпізнає весь об’єкт. Після цього об’єкт можна перемістити у потрібне місце та відпустити. Google Photos «створить новий контент, щоб заповнити пробіли після зміни положення об’єкта». У наведеному прикладі Magic Editor переміщає лавку з дитиною та домальовує повітряні кулі, які не помістилися у кадр, але мають бути повністю видимі після переміщення.

Зазначається, що Magic Editor використовує різні методи штучного інтелекту на додаток до генеративного ШІ. Загальна мета його впровадження полягає в тому, щоб дати користувачеві «ще більший контроль над остаточним виглядом фотографії».

Google має намір випустити Magic Editor у ранньому доступі до кінця цього року. Спершу його зможуть випробувати власники деяких моделей Pixel.

Джерело: 9to5google