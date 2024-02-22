Майбутній кастомний чип для Microsoft виготовлятиме Intel

Відносно новий підрозділ Intel Foundry отримав важливе замовлення від великої компанії, а саме Microsoft. Генеральний директор Сатья Наделла оголосив, що його компанія використовуватиме новітній технологічний процес Intel 18A (1,8 нм) для майбутньої власної розробки мікросхем. Але враховуючи дорожню карту технологічного процесу Intel, це означає, що ми, швидше за все, не побачимо новий чип Microsoft до 2025 року.

Хоча жодна з компаній не розкрила природу згаданого кремнію, Microsoft представила свої власні серверні чипи Azure Maia AI Accelerator і Azure Cobalt 100 CPU в листопаді минулого року, з очікуваним розгортанням десь на початку цього року. Cobalt 100 базується на архітектурі Arm, і так сталося, що Intel оптимізувала свій 18A техпроцес для дизайну Arm з квітня минулого року (пізніше вона навіть стала інвестором Arm), тому є велика ймовірність, що ця співпраця може призвести до створення процесора Cobalt наступного покоління, передає Engadget.

На додаток до звичайного підвищення ефективності при зменшенні розміру вузла, Intel 18A також пропонує «перше в індустрії рішення для живлення ззаду», яке відокремлює шар з’єднання живлення від шару з’єднання даних у верхній частині й переміщує перший під кремнієву підкладку. Це дає змогу покращити регулювання напруги та зменшити опір, що забезпечує швидшу логіку та нижче енергоспоживання, особливо при 3D-стекуванні.

Під час телефонного дзвінка з приводу фінансових результатів за 4-й квартал генеральний директор Intel Пет Гелсінгер підтвердив, очікування, що «18A досягне виробничої готовності в другій половині 24-го року». Враховуючи, що власні процесори Intel на базі 18А — Clearwater Forest для серверів і Panther Lake для клієнтів — не з’являться до 2025 року, швидше за все, це також буде часовий проміжок для чипа Microsoft.

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