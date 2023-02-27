«Мало хто знає що воно Nike». Український трейлер фільму «ЕЙР» / Air про історію успіху спортивного бренду з Беном Аффлеком та Меттом Деймоном

Warner Bros. Pictures Україна опублікувала дубльований український трейлер нового фільму режисера Бена Аффлека під назвою «ЕЙР» / Air про історію успіху всесвітньо відомого бренду спортивного одягу.

Бен Аффлек також зіграв одну з головних ролей у стрічці разом з Меттом Деймоном («Одинадцять друзів Оушена», «Ідентифікація Борна») та Джейсоном Бейтманом («Озарк», «Нестерпні боси»).

Трейлер фільму «ЕЙР» / Air (український дубляж)

Фільм розповідає про легендарне партнерство між тоді ще маловідомим спортсменом-початківцем Майклом Джорданом і нещодавно створеним баскетбольним підрозділом компанії Nike. Разом вони створили бренд Air Jordan, який зробив революцію у спорті та сучасній культурі.

«Це зворушлива історія про визначний карʼєрний момент нестандартної команди, яка пішла ва-банк зі своєю ідеєю, про безкомпромісне бачення матері, яка знає, чого вартий талант її сина, а також про найвеличніший баскетбольний феномен усіх часів». з офіційного опису фільму

«ЕЙР» / Air вийде в український прокат 6 квітня 2023 року, а згодом відбудеться цифровий реліз в Amazon Prime Video.

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