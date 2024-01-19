Марк Цукерберг — ще один мільярдер, який хоче створити загальний штучний інтелект

Загальний штучний інтелект (AGI) — штучний інтелект, який може успішно розв’язати будь-яку інтелектуальну задачу, котру може виконати людина.

Meta реорганізовує команди штучного інтелекту, оскільки приєднується до лав компаній, які взяли за ціль створити загальний штучний інтелект. За словами Цукерберга, вони все більше зосереджуватимуться на ШІ-дослідженнях, тож ці зміни допоможуть «пришвидшити» їх та зрештою покращити «‎метавсесвіт».

Наразі в Meta є дві команди, що займаються дослідженнями штучного інтелекту: команда Fundamental AI Research (FAIR), створена ще у 2013, і нова — зосереджена виключно не генеративному досвіді ШІ для користувачів. Зміни, як каже Цукерберг, «‎зблизять» обидва підрозділи й спрямовані на їхнє розширення.

Гендиректор Meta не уточнив, скільки саме працівників додадуть до команд. У 2022-му компанія скоротила понад 20 000 робочих місць.

На відео, опублікованому в Threads, Цукерберг сказав, що ці зміни підтримають їхні «довгострокові цілі побудови загального штучного інтелекту, відповідального відкритого доступу до нього та забезпечення його доступності та корисності для всіх у повсякденному житті».

Створення AGI — типу штучного інтелекту, який часто порівнюють з інтелектом людського рівня — стало особливим предметом захоплення для багатьох компаній, включно з X.ai Ілона Маска, OpenAI та Google. Тепер і Цукерберг витрачає на це величезні ресурси Meta.

«Ми будуємо величезну кількість інфраструктури», — написав Цукерберг. «Наприкінці цього року ми матимемо ~350 тис. Nvidia H100».

За оцінками аналітиків Raymond James, Nvidia продає чипи H100 за ціну від $25 000 до $30 000, а на eBay вони можуть коштувати понад $40 000. Якби Meta платила мінімально, то витратила б на це близько $9 млрд.

Крім того, Цукерберг сказав, що обчислювальна інфраструктура Meta міститиме «майже 600 тисяч обчислювальних еквівалентів H100, якщо включити інші графічні процесори». У грудні такі технологічні компанії, як Meta, OpenAI та Microsoft заявили, що використовуватимуть нові комп’ютерні чипи Instinct MI300X AI від AMD.

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У фінансовому звіті за третій квартал Meta заявила, що загальні витрати на 2024 рік становитимуть від $94 до $99 мільярдів, що частково зумовлено розширенням обчислювальної техніки.

«З точки зору інвестиційних пріоритетів, штучний інтелект буде нашою найбільшою сферою інвестицій у 2024 році, як в інженерні, так і в комп’ютерні ресурси», — сказав Цукерберг під час розмови з аналітиками.

Водночас Цукерберг дав зрозуміти, що не планує відмовлятися від метавсесвіту, який, за його словами, також виграє від прогресу ШІ.

«Дві основні частини нашого бачення — штучний інтелект і метавсесвіт — пов’язані», — написав він.

З 2019 року технологічний гігант втратив $47 мільярдів у своєму підрозділі Reality Labs, який охоплює VR та операції Meta в метавсесвіті..

«Думаю, що до кінця десятиліття багато людей протягом дня часто спілкуватимуться зі штучним інтелектом, використовуючи розумні окуляри, подібні до тих, що ми створюємо з Ray Ban», — сказав Цукерберг.

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