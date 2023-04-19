Марсоходу Curiosity оновили ПЗ – він більше не «гальмує»

Марсохід NASA Curiosity рухатиметься швидше та зменшить зношування власних коліс завдяки двом новим функціям, включеним у велике оновлення програмного забезпечення. Оновлення містить багато покращень, найбільш значними з яких є нові можливості маневрування. Оновлення програмного забезпечення самохідного апарату, який з 2012 року працював на Марсі, планувалося з 2016 року. У прошивку марсохода було внесено понад 180 змін.

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Найважливіша з них – Curiosity навчився «думати» на ходу. На відміну від свого «колеги» Perseverance, який може працювати безперервно, фотографуючи та обробляючи дані про місцевість спереду та позаду, Curiosity необхідно було періодично зупинятися для обробки даних з подоланої ділянки колії. Марсохід просто не має спеціального комп’ютера для цього. Принципово процес не змінився, але нове програмне забезпечення дозволить обробляти фото швидше і коштом цього рухатися швидше. Хвилинна зупинка скоротилася до кількох секунд.

Нове ПО сприяє зменшенню зносу коліс. Марсохід підлаштовуватиме швидкість руху під властивості ґрунту. Також було покращено кермо Curiosity на вигнутих ділянках шляху, ефективнішим стало та управління маніпулятором. Загалом, оновлення суттєво спростить працю «водіїв» марсоходу та зробить його роботу ефективнішою.

З метою оновлення довелося згорнути фотографування та наукову діяльність марсохода у період 3-7 квітня. Для колективу місії було полегшенням побачити, що наново встановлене ПЗ виявилося працездатним.

Джерело: NASA, Alpha Centauri