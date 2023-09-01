Маск допоміг Ларрі Еллісону відновити пароль в Twitter за $1 млрд, який той інвестував у соцмережу

Співзасновник Oracle Ларрі Елісон забув пароль у Twitter і йому прийшов на допомогу давній друг Ілон Маск, пише журналіст Волтер Айзексон у книзі, присвяченій життю найбагатшої людини світу.

Повідомляється, що Маск особисто скинув пароль для Еллісона, який раніше обіцяв інвестувати у придбання Twitter $1 млрд. Сам Ларрі вважав платформу дуже важливою, порівнюючи її зі «‎службою новин у реальному часі».

«Якщо ви погоджуєтеся, що це важливо для демократії, то я вважаю, що варто в це інвестувати», – сказав колишній гендиректор Oracle в інтерв’ю Айзексону.

Еллісон протягом багатьох років був активним прихильником Ілона Маска, та навіть перебував серед членів ради директорів Tesla. Під час процесу поглинання Twitter і спроб Маска відмовитися від угоди, вони переписувались «‎усю ніч».

Утім, ця дружба мало чим допомогла у бізнесі Oracle – компанія місяцями не отримувала грошей за надані Twitter послуги, стверджують джерела Insider. Маск також відмовився оплачувати кілька інших рахунків соцмережі – зокрема, за хмарні послуги Google та Amazon, а також оренду офісів.

В іншому уривку книги Айзексона згадується, що мільярдер вчився лідерських якостей у Наполеона та застосовував їх під час керування власними компаніями, зокрема Tesla та SpaceX.