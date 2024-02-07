Маск фінансує позов Джини Карано (Кара Дюн у «Мандалорці») щодо «незаконного» звільнення з Disney

Ексзірку MMA та акторку, яка зіграла роль Кари Дюн у «Мандалорці», звільнили у 2021 році — через суперечливі заяви в соцмережах та трансфобні жарти.

Також Карано якось порівняла політичну ситуацію в США та критику в адресу республіканців з єврейськими погромами у нацистській Німеччині. В Lucasfilm назвали дописи «огидними та неприйнятними».

Нині Карано подає до суду на Disney — за «невеликої» участі Ілона Маска. Торік у серпні мільярдер запропонував допомогу у судових справах усім тим, хто вважає, що був несправедливо звільнений роботодавцем «через допис або лайки на X».

«На мій подив, кілька місяців тому я отримала електронний лист від адвоката, якого найняв X, щоб розібратися з моєю і багатьма іншими історіями», — пише нині Карано. «Виявилося, що після того, як я надіслала їм стільки інформації, скільки могла зібрати за останні кілька місяців, мої юристи та X щиро вірять у цю справу та рухаються вперед».

Згідно з The Hollywood Reporter, акторка вимагає «судового розпорядження, яке змусило б Lucasfilm повернути її до серіалу, і виплатити принаймні $75 000 плюс штрафні збитки».

В Маска зіпсувалися стосунки з Disney та ще кількома великим рекламодавцями, після того, як їхні оголошення почали з’являтися поряд з суперечливим дописами. Кілька компаній, включно зі студією, призупинили рекламну співпрацю з X, а Ілон згодом публічно послав їх до біса.

Третій сезон «Мандалорця» вийшов на Disney+ минулого березня, а сценаристи пояснили відсутність Кари одним-єдиним реченням — персонаж Ґріф Карґа сказав, що вона «була завербована спецпідрозділом» і нині допомагає Новій Республіці підтримувати мир у галактиці».