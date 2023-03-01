На Disney+ стартував третій сезон «Мандалорця» — не забули й про персонаж Джини Карано, яка покинула шоу зі скандалом

На Disney+ дебютував третій сезон «Мандалорця» — серіалу у жанрі космічної опери, який є складовою всесвіту «Зоряних війн». У першому епізоді сценаристи одним реченням все ж таки пояснили, куди поділася Кара Дюн та чому персонажа більше немає серед основних гравців серіалу.

Колишня учасниця повстання та солдат-найманець Кара Дюн, роль якої до скандального звільнення Lucasfilm виконувала Джина Карано, востаннє з’явилась перед глядачами, коли Люк Скайвокер вторгся на корабель Моффа Ґідеона, щоб врятувати Ґроґу. Кара з компанією взяла Ґідеона під варту, і власне цим закінчились її пригоди у «Мандалорці».

В третьому сезоні Ґріф Карґа згадує про Кару одним реченням — каже, що вона «була завербована спецпідрозділом» і нині допомагає Новій Республіці підтримувати мир у галактиці».

«Кара зіграла велику роль і надалі залишається важливою частиною світу. Тож проблему треба було вирішити й сценарист Джон Фавро знайшов час, щоб подумати над цим. Разом з тим у центрі шоу Дін Джарін та Грогу, тож в решті-решт просто треба було узгодити ситуацію навколо них», — сказав режисер Рік Фамуїва.

Ексзірку MMA, акторку Джину Карано, яка досить непогано впоралась з роллю Кари Дюн, звільнили у 2021 році через суперечливі заяви в соцмережах та трансфобні жарти. Також Карано якось порівняла політичну ситуацію в США та критику в адресу республіканців з єврейськими погромами у нацистській Німеччині. В Lucasfilm припинили будь-яку співпрацю з акторкою, назвавши її поведінку «огидною та неприйнятною».

Наступна серія «Мандалорця» вийде в ефір вже 8 березня. Всього для сезону відзняли 8 епізодів.

Офіційний трейлер 3-го сезону серіалу «Мандалорець»

Джерело: gamesradar