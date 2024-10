Маски геть: криптоспільнота назвала 5 найімовірніших кандидатів у творці Біткоїна

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Вже 9 жовтня на каналі HBO вийде документальний фільм під назвою Money Electric: The Bitcoin Mystery. Творці стрічки обіцяли розкрити одну з найбільших загадок сучасності: хто такий Сатоші Накамото, та куди він зник. Режисером та продюсером виступив номінований на премію «Е́ммі» Каллен Гобак, творець Q: Into the Storm (документальний серіал про одну з найдикіших теорій змов, що отримала назву QAnon) та Terms and Conditions May Apply (документальний фільм, в якому розповідається, як корпорації та уряди використовують інформацію, яку користувачі надають при перегляді вебсайтів, коли встановлюють додатки або купують товари в Інтернеті).

Людина (чи група людей) під псевдонімом Сатоші Накамато розробили протокол Біткоїна та його першу версію. З часом цей блокчейн та однойменна криптовалюта набули величезної популярності, частину якої Сатоші чомусь не зажадав. Концепцію він опублікував у 2008 році, вперше біткоїн-клієнт побачив світ у 2009 році, а у 2010 році Сатоші просто зник. Перед цим він видалив свої контакти з форуму та передав паролі іншим розробникам.

І от майже 14 років особистість Сатоші Накамото та його зникнення не дають спокою криптоспільноті. Одні вважають, що батько Біткоїна помер, інші — що таким чином він уникає можливих юридичних проблем. Треті взагалі схиляються до думки, що Накамото — лише маркетинговий хід, образ, для привернення уваги до Біткоїна.

Цікаво те, що на гаманцях, які приписують Сатоші Накамато, й досі зберігаються сотні біткоїнів, які й досі залишаються недоторканними, хоча їх вартість становить наразі десятки мільйонів доларів.

І ось, напередодні прем’єри, на децентралізованій платформи передбачень на базі блокчейна Polygon — Polymarket — користувачі визначили своїх претендентів на роль Сатоші Накамото.

Більшість (20.4%) вважає, що це Нік Сабо — вчений у галузі інформатики, криптографії, а також права, відомий у зв’язку з дослідженнями в галузі смартконтрактів і криптовалюти.

На другому місці Адам Бек (10.3%) — британський бізнесмен, фахівець у галузі криптографії та «сайферпанк» («CypherPunk») Сайферпанки або шифропанки це люди, які виступають за широке використання сильної криптографії та технологій підвищення конфіденційності. Відомо, що Бек листувався із Сатоші Накамото, і посилання на його публікацію міститься в описі системи Біткойна. Хоча Бек ще 7 жовтня написав, що він не Накамото.

Третім за популярністю виявилось ім’я Лена Сассамана (8%). Це відомий американський технолог, захисник конфіденційності інформації. Більша частина його кар’єри була пов’язана з криптографією і розробкою протоколів. Сассаман помер у 2011 році.

На четвертому місці (4.4%) Дейв Клейман, якого не стало у 2013 році. Він був американським експертом з комп’ютерної криміналістики, автором або співавтором кількох книг і частим спікером на заходах, пов’язаних з безпекою.

З 2.3% голосів п’ятірку номінантів закриває Гарольд (Гал) — американський програміст, який помер у 2014 році. Був одним із перших користувачів Біткойна та отримав першу транзакцію в кількості 10 монет від творця проекту Сатоші Накамото. На його честь названо дробову частину 1/1000 (finney) криптовалюти Етер у мережі Ethereum.

Парадоксально, але у списку є навіть ім’я Крейга Райта, якого суд визнав брехуном через спроби видати себе за Сатоші Накамото.

