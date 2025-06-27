Новини Крипто 27.06.2025 о 14:44 comment views icon

Акції Coinbase побили історичний рекорд завдяки стейблкоїнам

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Акції Coinbase побили історичний рекорд завдяки стейблкоїнам

Акції компанії Coinbase Global Inc. закрилися на найвищому рівні за всю історію: зросли на 5,5% — до $375,07. Попередній максимум у $357,39 було встановлено у листопаді 2021 року, лише через кілька місяців після того, як компанія стала публічною.

Мінімум вартості був у 2022 році після краху біржі FTX. З того моменту акції Coinbase злетіли більш ніж на 1000% завдяки прокриптовалютній політиці президента США Дональда Трампа.

Нова фаза зростання розпочалася після того, як Сенат США прийняв законопроєкт про доларові стейблкоїни, які розглядаються як перспективний метод платежів. Акції Coinbase зросли більш ніж на 45%, оскільки біржа має угоду про розподіл доходів з публічним емітентом стейблкоїнів Circle Internet Group Inc.

Також у травні Coinbase стала першою криптовалютною компанією, яка була включена до індексу S&P 500.

Джерело: Bloomberg

Популярні новини

WSJ: Amazon та Walmart хочуть власні стейблкоїни
Активи криптофондів сягнули рекордного максимуму у травні
Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати

Я підтверджую те, що мені 21 рік або більше, і погоджуюсь з усіма політиками сайту ITC.ua