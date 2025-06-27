Акції Coinbase побили історичний рекорд завдяки стейблкоїнам

Акції компанії Coinbase Global Inc. закрилися на найвищому рівні за всю історію: зросли на 5,5% — до $375,07. Попередній максимум у $357,39 було встановлено у листопаді 2021 року, лише через кілька місяців після того, як компанія стала публічною.

Мінімум вартості був у 2022 році після краху біржі FTX. З того моменту акції Coinbase злетіли більш ніж на 1000% завдяки прокриптовалютній політиці президента США Дональда Трампа.

Нова фаза зростання розпочалася після того, як Сенат США прийняв законопроєкт про доларові стейблкоїни, які розглядаються як перспективний метод платежів. Акції Coinbase зросли більш ніж на 45%, оскільки біржа має угоду про розподіл доходів з публічним емітентом стейблкоїнів Circle Internet Group Inc.

Також у травні Coinbase стала першою криптовалютною компанією, яка була включена до індексу S&P 500.

Джерело: Bloomberg